Před Avdiivkou hoří ruský tank. Prostřednictvím sociálních sítí

Rusko za poslední čtyři dny ztratilo na Ukrajině nejméně 68 obrněných vozidel, včetně osmi tanků. I podle strašlivých měřítek širší války, kterou Rusko vede proti Ukrajině 21 měsíců, je to ohromující rána. Ztráty Ukrajiny ve stejném období prý představují desetinu ztrát Ruska.

A těch 68 zničených a opuštěných ruských vozidel jsou jen ty Andrew Perpetuaopen source zpravodajský analytik, byl ověřen prostřednictvím fotografií a videí na sociálních sítích. aktuální Ruské ztráty jsou téměř jistě mnohem vyšší.

Ukrajinský generální štáb ze své strany tvrdil Její síly mezi čtvrtkem a pátkem zničily 175 ruských obrněných vozidel, včetně 55 tanků. V průměru Rusové od února 2022 ztrácejí pouze tři tanky denně; Nedávná míra ztrát je asi 20krát vyšší. Moskva také údajně odepsala nejméně pět válečných letadel nad Avdiivkou.

Ztráty pracovních sil jsou úměrné ztrátám vozidla. Generální štáb v Kyjevě uvedl, že za 24 hodin, které skončily v pátek, bylo na Ukrajině zabito 1380 Rusů. Byla by to jedna z největších ztrát za jediný den na obou stranách širší války.

Je jasné, co vede k vysokým obětem v ruských řadách. Už několik týdnů se sedm nebo osm ruských pluků a brigád – každá s až 2000 vojáky – snaží obklíčit a izolovat jedno z nejlépe bráněných měst na svobodné Ukrajině: Avdiivku, která leží jen kousek odtud. Severozápadně od Ruskem okupovaného Doněcka v oblasti Donbasu na východě Ukrajiny.

Den za dnem se Rusové rozložili v dlouhých kolonách tanků a bojových vozidel. Den za dnem šlapou na miny, procházejí se zónami zabíjení raket, míjejí dělostřelecké palby a stávají se kořistí dronů s výbušninami.

Ale stále přicházejí.

Není jasné, proč byli Rusové ochotni vynaložit tolik vojáků a vozidel ve svém neúspěšném pokusu obléhat, izolovat a nakonec porazit posádku Avdiivka, která zahrnovala nejméně dvě brigády a pluk a také připojené prapory.

Ruští velitelé pravděpodobně doufají, že vtáhnou ukrajinské brigády do nákladné bitvy, aby zabránili těmto brigádám v posílení jižní protiofenzívy Ukrajiny, která začala v červnu a ukrajinské síly postoupily nejméně 10 mil na každé ze dvou hlavních os: jedné severně od Ukrajiny. Rusy okupovaný Melitopol a druhý dále na východ podél údolí řeky Mokri-Yali.

Ukrajinci postupují také na levém břehu řeky Dněpr a jižně od Bachmutu na východě.

Pokud byl útok na Avdiivku skutečně reformním úsilím, pravděpodobně selhal. „Ukrajinští představitelé již identifikovali útok Avdiivka jako ruskou manipulační operaci a je nepravděpodobné, že by neoprávněně poslali ukrajinskou lidskou sílu do této osy,“ uvedl Institut pro studium války ve Washingtonu, D.C. mužský.

Možná napadení takhle ne Instalační úsilí. Případně možná Kreml prostě zoufale touží po vítězství na konci sezóny, protože počasí se ochlazuje a vlhčí a šance na významnou útočnou akci se zmenšují. Možná, že souboj s Avdiivkou ve skutečnosti vůbec není o Avdiivce.

Což dává smysl, nelogickým způsobem. Institut druhé světové války vysvětlil, že „virtuální kontrola Avdiivky by neotevřela nové cesty postupu do zbytku Doněcké oblasti“.

Pokud se ale Kreml zaměřil na Avdijevku kvůli její symbolické hodnotě, velmi se přepočítal. Jediné, co Avdiivka představuje, jsou dva týdny po krvavém tažení mrtví Rusové a rozbité ruské tanky.

Rusové se mohli stáhnout poté, co je první den útoků stál, Podle uvážení ISWA minimálně 45 tanků a dalších obrněných vozidel. Ale trvali na svém a zdálo se, že jejich velitele nevyvedly z míry hromadné ztráty celých rot a praporů.

V tomto smyslu ruská kampaň Avdiyevka děsivě odráží jejich kampaň kolem Vohldaru na začátku roku 2023. Celé týdny ruští mariňáci zaútočili na ukrajinskou posádku v osadě 25 mil jihozápadně od Doněcka.

Ukrajinci bombardovali útočné kolony. Zejména jedna křižovatka svědčí o odmítnutí či neschopnosti Rusů přizpůsobit se. Po týdnech ukrajinských přepadení byla křižovatka zaplněna tuctem nebo více tanky a zničenými bojovými vozidly.

Dnes je Fuhildar zdarma. Totéž platí o Avdiivce, navzdory vytrvalé snaze Rusů dostat město pod okupaci.

Těžko říct, kde tohle končí. Rusové promarnili většinu dvou námořních praporů, když se jim minulou zimu nepodařilo dobýt Voledar. Ale nákladnější tažení kolem Bachmutu skončilo letos na jaře Pyrrhovým ruským vítězstvím, když se ukrajinské brigády, které vyměnily prostor za čas a ruské ztráty, stáhly z města 30 mil severně od Doněcka.

Pokud by Rusové pokračovali v tlačení pluků do mlýna na maso v Avdiivce, mohli by nakonec město dobýt. Ale ztráty, které utrpí, by mohly oslabit ruské operace na ukrajinské frontové linii dlouhé 600 mil.

„Dokud bude možné udržet tento vysoký počet obětí,“ uvedl Royal United Services Institute v Londýně. vypíchnut„Je možné potlačit schopnost Ruska vycvičit dostatečný počet nových sil na standardy nezbytné pro efektivní útočnou akci.“