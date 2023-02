Nemo reaguje na odhalení svého úhlavního nepřítele, Zangiefa, ve Street Fighter 6

Postavy Grapplerů jsou obecně otravné bojovat v bojových hrách pro každého, kdo je nehraje, ale existuje zejména jeden profík, který z haterů udělal zápasníky, zejména Zangiefa, přímo související s jeho osobním étosem.











Saishunkan | Nemo nedávno reagoval na velké odhalení Zangiefa, Lily a Cammy Street Fighter 6 a díky Překlad ženské obřízkymůžeme vidět všechny myšlenky a obavy závodníka ohledně zápasníka – plus to, co se jim na jejich aktualizovaném pohybu opravdu nelíbí.



















První věc, kterou Nemo vyniká, je Zangiefův trvalý střední úder a cílené kombo, ze kterého se zápasník nyní zřejmě dostává, a profík doufá, že to neznamená, že bude moci tento krok také konkrétně zrušit.





Opravdu si všimnete, že začíná strach, když se blíže podíváte na Giefovo nové trojité kombo, které nedokončí soupeře a zdánlivě ho nechává v dosahu SPD.





„Mám z toho špatný pocit,“ říká Nemo v překladu FGC Translated. A podívejte se na tohle. Není to knockout. Myslím, že je to v rozmezí SPD! Je to v pořádku?





Co kdyby mohl jít na další mix s lehkým kopem a SPD…to by bylo opravdu špatné. “





Zdá se, že jediná věc, která dává Nemovi nějakou naději, je, že Zangief’s Drive Impact má docela krátký dosah… až na to, že může kombinovat SPD, pokud trefí pult.





„To znamená, že pokud Zangief interaguje s vaším Drive Impact s vaším Drive Impactem, může změnit strany a teď jste v rohu,“ řekl Nemo. „Buďte opatrní, všichni.“





Možná jediná věc, kterou Nemo hledal, byl dosah v Gief’s Drive Rush, protože to je jeden z největších problémů se zápasníky ve Street Fighter 6, ale tento trailer to samozřejmě vůbec neukázal.





Pokud jde o další dvě postavy v odhalení, Nemo si myslí, že Lily vypadá velmi zajímavě a díky své nízké postavě mu trochu připomíná Krále bojovníků Choi Bounge, ale je klamně vysoká s některými dalšími podobnostmi s Nakoruru od Samurai Shodown.





Stejně jako všichni ostatní se zdá, že Nemo podporuje Cammyho nový redesign a má pocit, že se pravděpodobně stane velmi populární postavou v SF6.





Ačkoli Nemo nedávno projevil zájem o JP, stále nevíme, kdo bude čelit nepříjemnému podání ruky v Zangiefově SF6, ale můžete se vsadit, že pravděpodobně přicházejí tak či onak.