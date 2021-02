PS5 Restock: Sony Direct není k dispozici – zde je místo, kde ji získat dále

Aktualizace: Zásoba PS5 od společnosti Sony Direct se vyprodala za 34 minut, ale další obchody v USA mají tento týden nové zásoby konzolí.

Sleduj nás na Twitteru Pro všechna budoucí oznámení o obnovení zásob PS5 – Během minulého týdne to fungovalo u mnoha lidí.

Proto dělám to, co dělám! Fotky jako toto. Milujte skutečnost, že vám mohu pomoci to překonat … a Seat️ bezpečnostní pás! 😂♻️RT + sledujte mattswider a techradar, pokud jste tak ještě neučinili. Všichni brzy budeme mít PS5. https://t.co/aj7uMwhXmA22. února 2021 Vidět víc

Prostřednictvím Twitteru sledujeme naše další zásoby PS5 z více než tuctu zdrojů.

Jednalo se o první den doplňování zásob PS5 od Sony Direct tento týden. Obvykle má čerstvé zásoby konzole vyrobené společností Sony ve všední dny od úterý do čtvrtka.

Zkontrolujeme také zásoby PS5 z jiných obchodů: GameStop, Walmart, Target a Best Buy – celkem 12 amerických maloobchodníků zaplo a vyplo novou PlayStation 5. I když si konzolu dnes nemůžete koupit, tento týden může každý den dojít k poklesu PS5.

Zde je další místo, kde můžete svůj PS5 zkontrolovat:

Společnost Sony Direct měla akcie PS5

Obnova PS5 do fronty Sony začíná odpočítáváním času, než se všichni uvolní do virtuální fronty. Poté online objednávkový systém umožňuje dlouho čekat, než systému umožníte několik (náhodně vybraných) lidí. Pokud by to fungovalo, měli byste 10 minut na nákup PS5.

Většina lidí uvidí „čekání více než hodinu“ z odhadované doby čekání. U ostatních uvidí frontu jen několik minut.

Edice Disc a Digital PS5 jsou v prodeji na Sony Direct na MSRP za 499 $ a 399 $ na výše uvedených odkazech. Daň není zahrnuta, takže může stát o něco víc.

Zde je podle Sony více pravidel:

Nejprve budete potřebovat Aktivní účet PSN K dokončení nákupu (nepotřebujete placený účet PlayStation Plus, ale může vám poskytnout rychlejší dopravu).

K dokončení nákupu (nepotřebujete placený účet PlayStation Plus, ale může vám poskytnout rychlejší dopravu). Za druhé, budete mít 10 minut na nákup PS5.

Zatřetí, „konzole PS5 jsou nyní k dispozici, ale nejsou spolehlivé, i když jsou pozastaveny,“ uvádí Sony.a.

Věřte nám, nákup PS5 za deset minut to myslí vážně. Ujistěte se, že jsou všechny vaše informace připraveny Kupte si PS5.