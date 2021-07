NBA 2K22 – První podrobnosti hry odhaleny

Po vratkém vstupu nové generace konzolí se řada NBA 2K snaží navázat na svůj ambiciózní základ pro NBA 2K22 (datum vydání: 10. září). Na krátké ukázkové akci s Visual Concepts jsem odešel šťastný, když jsem slyšel, že mnoho mých stížností na NBA 2K21 bylo řešeno v NBA 2K22. Například město, které se dříve cítilo prázdné, je plné nehratelných postav a interaktivních budov. Stín mikrotransakcí a jejich dopad na všechny nové funkce se však rýsuje. Je těžké říci, zda v tomto ohledu došlo k nějakým změnám, a pokud nás historie něco naučí, je pravděpodobně nejlepší předpokládat to nejhorší.

Je však optimistické, že mezi nejzajímavější změny patří The City a MyCareer. V NBA 2K22 MyCareer opustí filmový zážitek, na který jsme zvyklí, ve prospěch otevřenějšího vyhledávacího systému v rámci The City. Nejprve jsem byl skeptický, ale to nezní jako zlomená funkce. Místo toho se soustředí na to, aby se město cítilo živější a populárnější. Jednou z hlavních stížností v NBA 2K21 bylo, jak prázdné město se vždy cítilo, a změny v NBA 2K22 to slibují změnit. Budovy budou interaktivnější a NPC budou k dispozici pro různé mise.

První screenshoty NBA 2k22

Podobně byl z NBA 2K22 vystřižen hardcore Rookieville. Toto je významná změna, protože mi umožní skočit přímo do nejlepších částí MyCareer ve městě: hrát si s přáteli a zkoumat nově osídlené oblasti. Bude také svoboda prozkoumat podnikání mimo NBA, s novými příležitostmi rozvíjet oděvní linie nebo se dokonce stát hvězdou hip-hopu. Uvidí se, jak dobře jsou tyto linie misí zhmotněny, ale vypadá to jako zajímavý krok k lepšímu zážitku z hraní rolí.

Pokud jde o hratelnost, moc se o tom nemluví. Téměř všechno zmíněné se točilo kolem zaměření na větší „kontrolu“ – něco, co NBA 2K21 ve skutečnosti zvládla mnohem lépe. Zdá se, že roste úsilí o to, aby obrana byla zábavná, s vylepšenými systémy bloků a loupeží. Podobně se zdá, že zaměření na útok odměňuje spíše vyšší úrovně dovedností než kostkové předměty, pro které je série známá. Některé z nich zní slibně, ale bez větších podrobností je těžké říci, jak budou tyto koncepty vypadat v akci.

Únava byla jedním z aspektů hry, kterému se dostalo určité pozornosti, a jak by to splynulo se zaměřením na správu zátěží v MyNBA. Vzhledem k tomu, že v letošním play-off NBA roste počet zranění, se v NBA 2K22 zaměřuje na to, jak přílišné zaměření na hráče s jednou hvězdou může ohrozit zranění nebo extrémní únavu. Nový únavový systém bere v úvahu věci, jako jsou přechody vysokého napětí a typ energie, kterou hráči střílejí uprostřed hry. Dávat hráčům dny odpočinku a dostatek času na odpočinek je nyní rozhodující pro hluboké play-off bez zranění.

Dalším zajímavým vývojem je přidání „sezón“ do všech aspektů NBA 2K22. Sezóny byly poprvé použity v MyTeamu v NBA 2K21 jako způsob, jak znovu zapojit hráče každých šest týdnů. Nyní bude tento koncept aplikován na celou hru. Visual Concepts slibuje významné aktualizace v podobném šestitýdenním časovém rámci – včetně aktualizace o svátcích, která přidá neohlášený režim do MyTeamu. Ačkoli neposkytli podrobnosti o tom, jak to přesně může vypadat, sliboval, že hra v první sezóně bude vypadat velmi odlišně od doby, kdy přišla v sezóně dva nebo tři.

Poslední věcí, která na tiskové akci vynikla, bylo odhodlání Visual Concepts pro předchozí i současnou generaci konzolí. Když mluvili o MyCareer, nadšeně mluvili o rozdílech mezi nimi dvěma. Například The Neighborhood (exkluzivní z předchozí generace) zahrnuje hraní na výletní lodi s výlety do míst, jako je Egypt. Podobně se zdá, že je zde skutečné zaměření na simulaci mezigenerační hry s důrazem na to, aby předchozí generace nebyla opomenuta. I když je to v některých ohledech působivé, byl jsem trochu zmatený, že se pozornost primárně nepřesunula k tomu, co by mělo být nejlepší verzí hry na Playstation 5, Xbox Series X a S.

Stejně tak se zdá, že v předchozí generaci verze NBA 2K22 stále existuje narativní zkušenost. Zatímco doplňky 2K22 pro The City znějí pro mě napínavěji, zdá se, že jsou dveře otevřené nové generaci NBA 2K22, aby se cítily méně plně nabité funkcemi. Na srpen bylo přislíbeno více podrobností, takže může být bezpečné nedělat do té doby žádné předpoklady. I když je stále k dispozici postup generací, vypadá to, že obě verze NBA 2K22 dostávají vyhrazený čas pro vývoj. Doufám, že tato nová generace nezanechá nic méně působivého, než by mělo být.

Nakonec se zdá, že NBA 2K22 hraje v mnoha ohledech bezpečně. Po masivní transformaci ze sousedství na město se zdá vhodné, že Visual Concepts využijí příležitosti a staví na tom, co tam již je. Zatím se nemůžu dočkat, až uslyším další podrobnosti o NBA 2K22 a o tom, jak bude stavět na svém ambiciózním vstupu před rokem.