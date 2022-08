Iowa State Fair nastavuje rekord v návštěvnosti na jeden den [PHOTOS]

Největší otázka v srpnu, kdy začíná Iowa State Fair, je: „Nebude příliš horko?“ To rozhodně nebyl případ roku 2022. Teploty v Des Moines byly (přesně) 90 stupňů pouze jednou během 11denního veletrhu a ve čtyřech různých dnech teploty nevyšly ze sedmdesátých let. A co se pěkného počasí týče, lepší už být nemůže.

Minulý pátek se na výstavě Iowa State Fair změnil v trochu noční můru, když výstaviště zasáhla blesková povodeň z přívalového deště. Když jsem však v sobotu pozdě navštívil večírek Keitha Urbana, neviděl jsem žádné známky problémů z deště předchozího dne. Jistě, na některých parkovištích byly obří kaňony, které v sobotu nebyly přístupné, ale samotné výstaviště bylo v dobrém stavu. Lidé přišli. Oh, přišli dříve?

Iowa State Fair oznámil, že návštěvnost v sobotu 20. srpna byla 128,298. Jedná se o největší jednodenní rally v historii veletrhu, která překonala dosavadní rekord 127 277 dosažený před více než 30 lety v sobotu 17. srpna 1991.

Během prvních 10 dnů Iowa State Fair 2022 (účast na neděli 21. srpna nebyla oznámena), návštěvnost byla čtyřikrát více než 100 000:

Druhý den pátek 12. srpna: 103 566

Třetí den Sobota 13. srpna: 113012

Čtvrtý den Neděle 14. srpna: 110 661

Den 10 Sobota 20. srpna: 128 298

Než někdo v neděli prošel branami, přivítal státní veletrh v Iowě 2022 více než milion lidí. To představovalo 20 po sobě jdoucích ročníků veletrhu (zrušeno v roce 2020) a přivítalo nejméně 1 milion návštěvníků. Linka začala v roce 2002.

Iowa State Fair 2023 se bude konat od 10. do 20. srpna. Zde jsou některé z našich oblíbených obrázků z vydání 2022:

Nádherné fotky z Iowa State Fair 2022 Již 20. rok v řadě, Iowa State Fair (zrušen v roce 2020), se 11denní akce v Des Moines zúčastnilo více než 1 milion lidí.