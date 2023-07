Právě probíhají nejúžasnější meteorické roje léta; Zde jsou nejlepší časy představení

Mějte oči na obloze: každoroční meteorický roj Perseid začal a během několika příštích týdnů se bude dále zvyšovat.

Perseidy, typicky jeden z nejúčinnějších a nejspolehlivějších meteorických rojů, jsou vytvořeny tím, že Země prochází cestou trosek z komety Swift-Tuttle. Podle NASA je roční letní meteorický roj schopen vyprodukovat až 50 až 100 meteorů za hodinu na jasné obloze.

Kromě toho mohou meteory Perseid obsahovat dlouhotrvající barevné ohony, které vytvářejí pruhy světla po obloze s potenciálem pro ještě jasnější ohnivé koule.

Řeka Perseidy začíná letos 14. července a potrvá do 1. září, přičemž vrcholí přes noc 12. srpna až do časných ranních hodin 13. srpna. Pozorování meteorů se mezi dneškem a vrcholnou nocí postupně zvýší, poté se rychle sníží.

Perseidy letos vrcholí pár dní před novoluním 16. srpna. To může vytvořit skvělé podmínky pro pozorování noční oblohy, protože vytváří nejtmavší možnou oblohu, takže slabší meteorický roj je lépe vidět.

Meteorický roj budete moci spatřit již ve 22 hodin, ale s přibývající nocí bude stále hojnější. Na severní polokouli bude nejlepší sledování během předúsvitu.

K pozorování Perseid nejsou potřeba žádné dalekohledy ani dalekohledy, ale zážitek je nejlepší, když je vidět pod tmavou oblohou co nejdále od světelného znečištění. Ujistěte se, že jste oblečení podle počasí a pak se posaďte a užijte si co nejvíce oblohy. Bude to trvat asi 30 minut, než si oči zvyknou na tmu.

Také důležité – odložte telefon. Světlo z vašeho telefonu naruší schopnost vašeho oka přizpůsobit se tmě a zachytit padající hvězdy.