Cedar Rapids spouští kampaň „Vítejte v našem jazyce“ na podporu začlenění návštěvníků a obyvatel

Cedar Rapids Nová kampaň si klade za cíl sdělit obyvatelům a návštěvníkům Cedar Rapids, že jsou v druhém největším městě Iowy vítáni, bez ohledu na to, kdo jsou.

Tento týden Cedar Rapids a Cedar Rapids Tourism Bureau zahájily kampaň Welcome Is Our Language na oslavu průkopnického a inkluzivního ducha města v průběhu staletí a na podporu výhod, které přitahují lidi k návštěvě, ať už na jeden den nebo na celý život.

Kampaň začíná v roce 2018, kdy se partneři města a komunity začali účastnit uvítacího týdne Cedar Rapids. Jak se tato práce rozvíjela, skupina identifikovala potřebu zdůraznit Cedar Rapids jako inkluzivní a vstřícnou komunitu.

„Je důležité poznamenat, že chceme v naší komunitě přivítat nové lidi, ale myslím, že je také důležité, aby lidé, kteří jsou zde, věděli, že všichni jsou vítáni,“ řekla starostka Tiffany O’Donnell. „Viděli jsme, že nevypadáme všichni stejně. Pocházíme z velmi odlišných míst, prostředí a dat.“

Cílem Welcome Message Is Our Language je vyvolat místní hrdost na komunitu a předat ji návštěvníkům, potenciálním obyvatelům, zaměstnancům a podnikům, stejně jako poselství, které Cedar Rapids vyzývá k novým nápadům, rozmanitosti a začlenění a zároveň oslavuje své kořeny.

Kampaň využívá fotografie a videa ke zdůraznění rozmanitosti obyvatel a míst, která tvoří komunitu.

Komunitně zaměřená kampaň není omezena na konkrétní organizaci nebo subjekt. Videa a materiály jsou otevřeny pro použití organizacemi Cedar Rapids a místními podniky, aby pomohly s náborem zaměstnanců a umožnily turistické kanceláři nabídnout město návštěvníkům a organizátorům konferencí.

Kampaň oslavuje dědictví města a jeho dnešních obyvatel – jeho české kořeny a high-tech podnikatele, kteří všichni přispěli k pulzujícímu městu.

Zdůrazňuje také místa, která tvoří identitu města, jako je Muzeum, Česká a Slovenská národní knihovna a Afroamerické muzeum v Iowě, které pomáhají propojit minulost se současností. Představuje hlavní čtvrti, jako je Czech Village, New Bohemia a Kingston Village, a řadu malých podniků, restaurací a zábavních podniků.

Manažer města Jeff Pomerans řekl, že toto poselství je zásadní pro podporu růstu a rozvoje Cedar Rapids.

„Bez ohledu na to, kdo jste a chcete být součástí naší komunity, nebo jste zde 50 let nebo více, chceme se navzájem obejmout, chceme se podporovat, chceme se navzájem přivítat v komunitě a sledovat, jak Cedar Rapids roste a vyvíjí se,“ řekl Pomerans.

O’Donnell během měsíců, kdy byla starostkou, řekla, že viděla, jak se město rozhodlo zajistit, aby zde každý dostal místo, jako například oznámení, kdy se jediný LGBTQ bar ve městě, Belle’s Basix na First Avenue SE, zavře a rychle znovu otevře jako Basix pod nové vlastnictví dříve tohoto generála.

Julie Stowe, přidružená výkonná ředitelka úřadu cestovního ruchu Cedar Rapids, uvedla, že návštěvníci s nimi hovořili, aby si všimli míst a atrakcí města a dalšího klíčového prvku.

„Důvod, proč si vybrali Cedar Rapids, jsou kvůli jeho obyvatelům,“ řekl Stowe. „Vždy říkají, že jsou to lidé, které potkávají.“

Stowe řekl, že lidé začnou vidět zprávu „Vítejte v našem jazyce“ na místech, jako je letiště Iowa East a veřejná knihovna Cedar Rapids.

Další informace a materiály jsou k dispozici na CityofCR.com/welcome.

