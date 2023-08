Oklahoma oznámila své první případy nákazy virem západonilské horečky u lidí v roce 2023

OSDH: První případy infekce virem západního Nilu u lidí byly hlášeny v Oklahomě v roce 2023 Západonilský virus se šíří kousnutím infikovaného komára a v Oklahomě se virus primárně šíří komárem Culex. Aktualizováno: 15:09 CDT 15. srpna 2023



V úterý ministerstvo zdravotnictví státu Oklahoma oznámilo první případ viru západního Nilu u člověka v roce 2023. více | Představitelé ministerstva zdravotnictví státu Oklahoma v tiskové zprávě uvedli, že důkazy o viru západního Nilu se v Oklahomě za poslední měsíc zvýšily a nyní jsou rozšířené. Pozitivní moskytiéry byly identifikovány v mnoha oblastech státu a lidské infekce se vyskytly ve střední, střední a jihovýchodní Oklahomě. Ministerstvo zdravotnictví neuvedlo, kolik případů nebo kde byly hlášeny případy viru západonilského viru v těchto oblastech Oklahomy Zdravotníci potvrdili dvě jezírka s výskytem komárů západonilského viru v okrese Oklahoma „Očekáváme, že každý rok uvidíme lidské případy infekce WNV,“ uvedla státní epidemioložka Julianne Stoneová v tiskové zprávě. „V Oklahomě je obvykle léto začátkem sezóny WNV, takže čím více lidí se účastní venkovních aktivit, zvyšuje se šance, že se setkají s infikovanými komáry.“ Západonilský virus se šíří kousnutím infikovaného komára a v Oklahomě se šíří hlavně komárem Culex. Představitelé ministerstva zdravotnictví uvedli, že komáři Cholex se stávají hojnějšími od poloviny do konce léta, kdy jsou teploty vysoké a počasí je suché. Nejnovější důležité zprávy získáte kliknutím sem. Příznaky zahrnují náhlou horečku, bolesti hlavy a bolesti těla a kloubů. bolest. Dlouhodobé komplikace viru mohou zahrnovat potíže se soustředěním, migrény, bolesti hlavy, těžkou svalovou slabost, třes a ochrnutí končetiny. Úřady nabízejí následující opatření, aby se zabránilo kousnutí komáry a virem západonilské horečky: Používejte repelent proti hmyzu obsahující DEET, pikaridin nebo IR3535 na exponovanou kůži a oblečení, když jste venku, zvláště mezi soumrakem a úsvitem, kdy je největší pravděpodobnost kousnutí komárů. Repelenty proti hmyzu s permethrinem by měly být používány pouze na oblečení.Opravte nebo nainstalujte okenní a dveřní sítě, aby se do domu nedostali komáři. Místo chovu Každý den vyprázdněte a doplňujte venkovní misku na vodu vašeho mazlíčka. Každé tři dny čistěte a doplňujte vany pro ptáky. Pravidelně čistěte listí a nečistoty z dešťových okapů, abyste zajistili, že se nebudou ucpávat, kliknutím sem se dozvíte více o viru West Nile. Muž zemřel v titulcích po havárii s vozidlem na I-240 v Oklahoma City Policie říká, že Michael O’Hare, bývalý hráč NFL známý pro „The Blind Side“, žaluje Tuohyho, aby ukončil „údržbu dvou motorů se právě zastavily“: VIDEO Ukazuje pilota Zachráněni z vody po havárii letadla, policie uvedla, že jedna osoba byla převezena do nemocnice po bodnutí souvisejícím s domovem v Oklahoma City