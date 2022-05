Podívejte se, jak Mars helikoptéra NASA dokončila rekordní let

agentura NASA vynalézavý vrtulník Stále posouvá hranice ještě dlouho po svém prvním startu z Marsu. jako takové cnet Poznámkymá vesmírná agentura odběratel Video z 25. letu Ingenuity 8. dubna, kdy překonal rekordy v délce i rychlosti. Robotická helikoptéra, která se vznášela rychlostí 12 mph po dobu více než 2 minuty a 41 sekund, poskytla záběry zvlněných písků a skalních polí na Rudé planetě jako součást 2 310 stop dlouhého letu. Záznam, který vidíte níže, byl zrychlen, aby se zkrátila doba sledování na 35 sekund.

Video nezahrnuje začátek a konec cesty, ale z dobrého důvodu. Navigační kamera se vypne, když se Ingenuity dostane do tří stop od povrchu Marsu, aby zabránila prachu v rušení navigačního systému. Nezávislý pilot dostává letové plány z Jet Propulsion Laboratory, ale k přizpůsobení reálným podmínkám využívá kombinaci kamery, laserového dálkoměru a inerciální měřicí jednotky.

Od té doby kreativita letěla třikrát. V současné době se připravuje na svůj 29. let po krátké panice na začátku května, kdy tým mise ztratil kontakt poté, co vrtulník přešel do stavu nízké spotřeby. Není snadné NASA odradit – počítejte s tím, že letadlo bude ještě nějakou dobu létat.