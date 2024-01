Odpovědi na křížovku New York Times z 5. ledna 2024

8 d. Běžci v Aim for Some Runners nejsou běžci. Jsou to politici, kteří se ucházejí o funkce a jejich cílem je obvykle získat místo v nějaké volené funkci.

17 d. „Podepisování“ není setkání a pozdrav pro fanoušky. Můžete se podepsat na tečkované čáry.

21 d. Tento mám rád. Fráze „starat se o jedno procento“ nenaznačuje, že bychom měli litovat bohaté. Je to ten pocit, který máte, když se podíváte na své zařízení a uvědomíte si, že brzy budete mít vybitou baterii.

28 D. Slovo pro „nejlepší“ je CRÈME, jako v „elita„.

31 D. „Někdo dostatečně chytrý na to, aby vyhrál každou hádku…ale ne dost chytrý, aby to neudělal,“ je SMARTASS. To mi připomíná, co řekl Abraham Lincoln: „Je lepší mlčet a být považován za blázna, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti.

32 D. To byl pro mě nový nápad. V hovorových termínech „klamat, zejména se vyhýbat odpovědnosti za něco“ je „sloveso“. Někdo svítí.