The Day Before je zombie survival MMO, kterou jsme původně očekávali na PS5, protože kolem ní byl malý humbuk a naše představivost bloudila při srovnání s The Last of Us a The Division. Poněkud nesmyslná herní prezentace nás rychle vrátila na zem a… Zvláštní epizoda Vývojáři Fntastic se nepodařilo zaregistrovat název hry jako ochrannou známku, což vedlo k dlouhým zpožděním a obviněním, že hra… Nebylo to ani skutečné.

Nový trailer na hru to jistě ukazuje v lepším světle, ale přichází se zprávou o zpoždění na PC, kde The Day Before vyjde v Early Access místo plné verze 1.0 očekávané 7. prosince. Více relevantní pro hráče PlayStation to znamená, že vydání bylo na konzoli odloženo na neurčito, dokud neskončí období Early Access. Fntastic říká, že by to mělo trvat asi 6-8 měsíců, ale tato časová osa se může změnit.

Jste optimistický ohledně předchozího dne? Co si myslíte o tomto nejnovějším pohledu na hratelnost? Dejte nám vědět v sekci komentářů níže.