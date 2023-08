Nová Arc Line, Fantasy Steampunk CRPG oznámená pro PC, PS5 a Xbox Series X|S

Ukrajinská vývojářská studia Dreamate a Fulqrum oznámili New Arc Line, steampunkové fantasy CRPG, které vyjde v roce 2024 pro PC, PS5 a Xbox Series X|S. Podívejte se na promo výše a první screenshoty v galerii níže.

New Arc Line se odehrává ve zlatém věku magie a technologie ve svém fantasy světě. Dreamate říká, že budete „vynalézat smrtící pomůcky nebo ovládat tajemná umění, bojovat, krást nebo si hladce promluvit cestu na vrchol, dělat si nepřátele a spojence, zamilovat se, zapojit se do masivního spiknutí a ovlivňovat běh dějin“ . „.

Nová linie oblouku – první snímky obrazovky

Boj je taktický a tahový, kde velíte své přizpůsobené postavě a skupině, kterou naverbujete. Můžete být tak dobří nebo špatní, jak chcete, když budete prozkoumávat rozmanitý svět New Arc Line, který zahrnuje vše od kouzelných lesů po zadní uličky a vše mezi tím.

Dreamate popisuje New Arc Line jako „příběhově bohaté RPG pro jednoho hráče“. Postupem vývoje se o této hře dozvíme více.

