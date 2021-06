Nizozemsko-Česká republika | Nizozemsko vs Česká republika UEFA EURO 2020 Náhled: Kam se dívat, televizní kanály a živé přenosy, skupinové zprávy, průvodce formulářem UEFA EURO 2020

Nizozemsko nastoupí v neděli 27. června v Budapešti na 16. kole turnaje UEFA Euro 2020 v Budapešti.

Nizozemsko vs Česká republika: Vytvářejte živě

Jaký je příběh?

Nizozemsko mělo nejvyšší skóre ve skupinové fázi, třikrát vsítilo vítězství nad Ukrajinou a Severní Makedonií, zatímco mezi nimi porazilo Rakousko 2: 0. Všechny tyto úžasné přehlídky se konaly v Amsterdamu, ale dalším úkolem vítězů skupiny C bylo pokračovat v této bezplatné bodovací formě v Budapešti.

Orange by měl také zlomit obranu silné České republiky, která měla čisté konto při úvodní výhře 2: 0 nad Skotskem, které remizovalo 1: 1 s Chorvatskem a na stadionu ve Wembley je porazila Anglie. Tři góly českého Patricka Schicka – třetího ve skupině D – mají útočníka, který by se mohl stát vítězem zápasu, pokud se promění v další těsný zápas.

Kde sledovat hru v televizi

Fanoušci mohou najít své místní vysílací partnery UEFA EURO 2020 zde.

Předpokládané řádky

Podívejte se na schopnost dne De Jonga

Holandsko: Stecklenburg; Dumfries, de Lict, de Vridge, Blind, von Onhold; F. De Zhang, de Rune, Vijnaltham; Debe, Mallen

Ven: L. De Zhang (koleno)

Chybí další zápas, pokud je rezervován: De Rune

Česká republika: வக்லக்; Koufal, Celastka, Kalas, Gadebek; Chčzek, Hole; Masopust, Tarida, Yangto; Schick

Podezření: Sadalek

Pozastaveno: போசில்

Chybí další zápas, pokud je rezervován: Hlosek, masopust

Připomínky reportérů

Derek Brookman, nizozemský zpravodaj: V Nizozemsku po bezchybné týmové kampani rostou očekávání a je to považováno za pozitivní rovnováhu pro vyřazovací fázi. Mezi hráči je také velká důvěra. Česká republika se nicméně v tomto zápase pomstila Holanďanům. Zabránili jim v kvalifikaci na EURO 2016 UEFA, zvítězili doma i venku a během epického střetu na Euro 2004 šli 3: 2 z 2: 0.

Nizozemsko vs Česká republika: Euro 2004 Flashback

Ondřej Zlámal, korespondent České republiky: Češi si plně uvědomují historii některých slavných vítězství proti Nizozemsku, což jim nepomůže, když budou konfrontováni s útočnou silou Memphisu a guvernéra. Každý, kdo chce nahradit Johna Fossila v řadě, by se měl rychle usadit. Možná budeme muset pomoci našim fanouškům dosáhnout velkého úspěchu.

Pohled z táborů

Frank de Boer, trenér Nizozemska: “Musíme být v čele, abychom dosáhli dobrého výsledku proti České republice. Ukázali, co dokážou ve skupinové fázi; musíme tvrdě pracovat.”

Memphis Debay, Nizozemsko vpřed: “Vím [the Czech Republic are] Velmi vážné. Chvíli jsem proti nim nepřišel; Myslím, že rok 2015 je pro mě naposledy. Ale nikdy nebyli snadným týmem, proti kterému by se dalo hrát. Takže víte, že to bude těžké. Pokud chceme vyhrát, musíme dát 100% v plné výši. Plánujeme to udělat, ale rozhodně to není prázdný výlet. “

Nizozemsko vs Česká republika: 2015 Thriller

Jaroslav Shilhav, trenér České republiky: “Holanďané mají hodně kvality, čteme o nich podrobně: jak jsou hladoví po gólech a velkém osobním talentu, mají velkou rychlost. Znají svou hru, hrají jednoduchým způsobem, míč skáče vpřed co nejrychleji. Pokud to ztratí, okamžitě stisknou. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Je. “

Obránce České republiky Pavel Kaderbek: “Bude to těžký zápas. Budeme hrát v Budapešti, pravděpodobně před zaplněným stadionem. Holanďané mají obrovskou kvalitu, zejména do budoucna. Jsou velmi dobří, takže to musíme sledovat.”

Průvodce formulářem (od nejnovějšího)

Nizozemsko: WWWWDW

Česká republika: LDWWLL

Stáhněte si aplikaci Euro