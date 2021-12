NHL odkládá zápasy San Jose Sharks vs. Canucks and Oilers مباريات

SAN JOSE – Dva domácí zápasy Sharks tento týden proti týmům sídlícím v Kanadě patřily mezi 12 zápasů, které NHL v neděli odložila, protože liga před Vánoci pozastavila veškeré přeshraniční cestování kvůli rostoucím obavám z COVID.

Ve společném oznámení s Asociací hráčů NHL liga uvedla, že všechny zápasy mezi týmy USA a Kanady mezi pondělím a čtvrtkem budou přeloženy, „kvůli obavám z přeshraničního cestování a vzhledem k měnící se povaze federálních cestovních omezení.“

Sharks měli v úterý v Saab Center hrát proti Vancouver Canucks a ve čtvrtek Edmonton Oilers v posledních dvou zápasech před vánočními svátky, které se konají 24. až 26. prosince.

Další zápas San Jose je naplánován na 27. prosince v Anaheimu proti Ducks. Sharks (15-14-1) hráli naposledy ve čtvrtek, doma prohráli 5:2 s Canucks.

Od začátku neděle měli Canucks and Oilers v protokolu COVID ligy 11 hráčů a dva trenéry, k nimž se připojilo více než 90 dalších hráčů na ligové úrovni. Žraloci od nedělního poledne neměli nikoho v protokolu.

Mluvčí Sharks řekl, že každý, kdo má lístky na jakýkoli odložený zápas, by si je měl ponechat, dokud nebudou zápasy přeloženy.

Od nedělního odpoledne bylo odloženo 39 zápasů NHL, protože Detroit Red Wings se stal šestým týmem NHL, který uzavřel svůj program až po Vánocích. Boston a Nashville udělali totéž v sobotu a přidali se v tomto ohledu ke Calgary, Coloradu a Floridě.

Navzdory prudkému nárůstu pozitivních výsledků testů COVID v celé lize mezi hráči, trenéry a hokejovým personálem, společné oznámení také uvádělo, že plán pravidelné sezóny 2021-22 bude pokračovat.

Liga a NHLPA uvedly: „Vyskytl se malý počet pozitivních případů, které vedly k znepokojivým symptomům nebo vážným onemocněním. Lékařští experti NHLPA a NHL proto rozhodli, že když jsou téměř všichni hráči a hokejový personál očkováni, je třeba I nadále by mělo být vyžadováno dočasné uzavření jednotlivých týmů případ od případu.“

Liga ve svém prohlášení neuvedla termín přeložení 12 odložených zápasů. Hráči nebo zaměstnanci, kteří byli pozitivně testováni na koronavirus na druhé straně hranice, čelí dlouhé karanténě.

Před nedělí bylo odloženo již 27 zápasů.

„Vzhledem k prioritě číslo jedna zachování zdraví a bezpečnosti komunity NHL a uprostřed měnících se a nepředvídatelných okolností jsme odhodláni zůstat flexibilní a přizpůsobiví, pokud jde o plánování a podle potřeby upravovat protokoly,“ stojí ve společném prohlášení.

NHL a NHLPA také v neděli uvedly, že očekávají, že oznámí konečné rozhodnutí o účasti hráčů na zimních olympijských hrách v Pekingu v únoru „v nadcházejících dnech“.

Sharks mají dva hráče – Švýcara Tima Maiera a Lotyše Rudolfse Balsera – již vybrané do svých národních týmů a další dva by mohli být vybráni pro Čecha Thomase Hertela a Švéda Erica Karlssona.

„Nikdy jsem nehrál na olympiádě, takže chci reprezentovat svou zemi,“ řekl Mayer v pátek. „Je pro mě ctí, že jsem tam jel, a olympiáda je něco, na čem jsem vždycky chtěl hrát.

„Teď to beru den za dnem a poslouchám novinky a vím, jak to jde. Oblékání švýcarského dresu je pro mě vždy velká čest, takže rozhodně doufám, že je budu moci reprezentovat.“

NHL nedávno zavedla vylepšená bezpečnostní opatření, která zahrnují každodenní testování na COVID, sociální distancování v týmových zařízeních a omezení toho, kde mohou hráči jít mimo kluziště nebo hotel.

„(Jsme) si všech těchto věcí vědomi,“ řekl Meyer. „Není to nic, co by bylo příliš bláznivé. Řešili jsme to.“