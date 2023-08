Goffova cesta postupuje, Muchová zvedá českou elitu

The Insider Wrap je rekapitulací všeho, co potřebujete vědět z tohoto týdne. Minulý týden vyhrála Coco Goff svůj první titul na okruhu WTA 1000 jako součást nabitého pole na Western & Southern Open.

Výkon týdne: Coco Gaff

Před dvěma týdny vyhrála Goffová svůj první titul na okruhu WTA 500 ve Washingtonu DC, když její běh o titul udělal další krok. Po vítězství na Western & Southern Open v Cincinnati netrvalo dlouho a 19letá hráčka se dostala zpět na par.

Champions Corner: Coff jde do US Open sebevědomě

Nejen, že jeho pátý titul v kariéře byl jeho dosud nejvyšší, Koff toho dosáhl porážkou světové jedničky Ika Svitka. Goff předtím vedl 0-7 (a 0-14 na sety) proti Svidkovi, ale americký teenager Cincy na cestě ke koruně v semifinále naštval nejlepší nasazené hráče.

Páni, jaký týden! Před dvěma týdny jsem vyhrál svůj dosud největší titul a víte, že jsem musel zdvojnásobit díky bohu, že mě kryl. #WTA1000 pic.twitter.com/8A7pHipqv3 — Coco Gauff (@CocoGauff) 21. srpna 2023

Goff, který je již téměř rok v top 10 hlavních oborech, jak sám říká, „se naučil o adaptaci. [expectations] Ale zaměřte se na svou lineární cestu. Největší věc, kterou jsem se naučil, je, že cesta každého pro tebe není pravdivá a že se to nestane. Ani cesta, kterou chcete, nemusí vyjít.

„Dáš do toho všechno. To je vše, co můžeš udělat. Na US Open do toho dám všechno. Pokud to půjde dobře, je to vzrušující. Pokud ne, vrátím se a budu tvrdě pracovat a připravovat se na další.“ zápas. Jedna. Takovou mentalitu musíte mít.“

Champions Reel: Jak Coco Gaff vyhrál Cincinnati 2023

2023 v Cincinnati

Průlom týdne: Karolína Muchová

Muchová vyhrála v Cincinnati čtyři tři sety, než prohrála s Goffem v mistrovském utkání. Přesto Čech poprvé končí týden jako finalista WTA 1000 a zaznamenal průlom v žebříčku – poprvé v kariéře je v top 10.

Sedmadvacetiletý hráč, který se letos na jaře dostal do svého prvního grandslamového finále na Roland Garros, do značné míry překonal problémy se zraněními a vyšplhal se zpět v žebříčku, stejně jako loni. Wimbledonská šampionka Markéta Vondroušová.

Nyní se Vondroušová a Muchová vyšplhaly do top 10 jako česká jednička a dvojka – aktuální lídři žebříčku jedné z nejlepších zemí na turné. Češky Petra Kvitová a Barbora Krejčíková jsou na 11. a 12. místě.

„Margeta a já jsme byli venku minulý rok [the Top] 200,“ řekla Muchová. „Zítra jsme oba v top 10. Viděla jsem to. Bylo to opravdu, opravdu dojemné. Je to opravdu dobré. Jsem za ni i za sebe tak šťastný. Pak další kontrola za námi. Je skvělé vidět, jak se jim daří.“

Seznam etiket

Alicia Parks a Taylor Townsend: „Opravdu jsem si užil hraní s Taylor, vždy to byla moje vysněná partnerka ve čtyřhře – věřte tomu nebo ne,“ zvolal Parks po finále čtyřhry v Cincinnati. Po týdnu je snadné uvěřit, když se spoluhráči poprvé sejdou.

Champions Corner: Parks and Townsendovy sny se stávají skutečností v Cincinnati

Parksová a Townsendová tento týden zaznamenala sérii nepříjemností, když porazila čtyři top 5 týmy v řadě a získala svůj první titul na okruhu WTA 1000 ve čtyřhře. Townsendová se za posledních 12 měsíců dostala do finále nebo vyhrála tituly s pěti různými partnery, což podpořilo její současný status top 5 hráčky ve čtyřhře.

Markéta Vondrušová: Úřadující wimbledonský šampion i nadále podporuje svůj první grandslamový titul přesvědčivými výsledky, postoupil do čtvrtfinále v Cincinnati, než se propadl na č.1 Iku Svidka. Vondroušová se díky tomu dostala na nové 9. místo v kariéře.

Jasmine Paulini: Italka se kvalifikací do svého prvního čtvrtfinále WTA 1000 v Cincinnati dostala na nejvyšší pozici v kariéře na 35. místě. Paulini se stal prvním Italem, který se dostal do čtvrtfinále Cincinnati od Roberty Vinciové v roce 2013.

Wang Yafan a Tatjana Maria: Šampionka WTA 125 z minulého týdne Wang rozšířila svůj rychlý vzestup v žebříčku o titul ze Stanfordu a Maria pokračovala v excelování na kolumbijské půdě s korunou Barranquilla.

Významná čísla

2: Coco Goughová je po Sereně Williamsové druhou Američankou, která v tomto století vyhrála pět titulů na okruhu WTA jako teenagerka.

4: Venus Williamsová se svou prohrou v prvním kole v Cincinnati s č. 16 Veronikou Gutermedovou získala své první vítězství v top 20 přesně za čtyři roky. Předtím bylo jejím posledním vítězstvím v top 20 vítězství v roce 2019 nad tehdejší pětkou Gigi Bertensovou v Cincinnati.

10: Ika Svyatek je třetí nejmladší hráčkou, která dosáhla 10 semifinále WTA 1000 od začátku turnaje WTA 1000 v roce 2009. Pouze Caroline Wozniacki a Victoria Azarenková dosáhly 10 semifinále WTA 1000 v mladším věku.

68: Karolína Muchová nastřílela tento týden v Cincinnati 68 bodů, což je druhá největší hráčka na letošním turnaji WTA 1000. Výkon Muchové předčil až její vlastní výkon v Indian Wells, kde během turnaje vsítila 85 bodů.

Foto týdne

Světová č. 2 Arina Sabalenka zachytila ​​okamžik, aby předvedla svou silnou hru.

další

V Clevelandu v neděli odstartoval turnaj WTA 250 Tennis in the Country a Lela Fernandezová byla mezi vítězkami prvního kola. Světová sedmička Caroline Garciaová a šampionka Roland Garros z roku 2021 Barbora Krejčíková jsou na prvních dvou místech.

V nadcházejícím týdnu se uskuteční turnaj WTA 125 v Chicagu a kvalifikace na závěrečný grandslam roku – US Open. Main draw na US Open začíná v pondělí 28. srpna.