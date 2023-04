Některé dojmy z Terrascape, krásného tvůrce malého města

Žánr městského budování má právě teď chvíli, a to jak na nejvyšším konci trhu (Horizonty měst 2) nebo častěji menší konec (stačí se podívat na žebříčky prodejů na Steamu pro kterýkoli den v týdnu). Do této poslední kategorie snadno vklouznete Terrascapejeden z mých oblíbených příkladů žánru po celá léta.

Terrascape Je to hra odehrávající se v hexadecimálním světě, kde musíte umístit středověké budovy na nejlepší možný pozemek. U budov, které těží zdroje, jako jsou obydlí dřevorubců nebo lovců, to znamená umístit je blízko k co největšímu počtu stromů nebo divokých zvířat, u pokročilejších staveb to znamená umístit je vedle sebe. poslední budov. Čím dokonalejší je vaše poloha na základě počtu okolních zdrojů a staveb, tím vyšší skóre získáte.

Nemůžete však nic stavět, jedná se o zážitek podobný deskové hře, kde si musíte vybrat z balíčků podle hlavních kategorií (rybaření, vesnice, farmaření atd.) a poté dostanete karty, z nichž každá má kartu, kterou lze zahrát, abyste zbořili budovu na mapě. Počínaje hrstkou budete v průběhu hry odemykat další karty pro balíček a poté další balíčky s novými budovami.

Snímek obrazovky : Terrascape

Pokud vám to začíná znít povědomě, je to proto, že to tak je. Dorfromantik Udělal toho hodně. jak to udělal on Ostrované. Tyhle dvě hry jsem miloval a mám je Terrascape Ze stejných důvodů, protože bere podstatu městského budování, rozděluje ji na nejjednodušší způsob, jak ji realizovat, a pak to celé dělá neuvěřitelně pohodlným.

Existují cíle, ať už hrajete specifické mapy výzev (které vám poskytují hádanky na vylepšení budování města, které je třeba splnit), nebo zábavnější sandboxový režim (který vám umožňuje ztrácet góly a dává vám další body, které vám umožní získat další body), ale necítili se uspěchaní. Je to hezké na pohled, nejsou tam žádné časové limity, celé je to neskutečně cool, a vy tady vypustíte malou farmu a oooh, podívejte, támhle na náměstí, to není hezké.

Způsob, jakým se každé hexa umění vlévá do dalšího, a malé prasknutí pokaždé, když umístíte budovu, činí celý zážitek velmi uspokojivým. Strávil jsem minulý týden tím, že jsem to spustil, kdykoli jsem udělal pauzu, a místo toho, abych se pokoušel splnit nějaké cíle nebo úkoly, posouval jsem se po mapě a kreslil jsem město, jako je Bob Ross z 1400. Bobby Ross.

Pokud vás trávit celý čas v zenovém stavu neláká, stále můžete tuto věc praktikovat, pokud chcete (a budete muset dokončit nějaké těžší/větší mapy). Bodovací systém hry se spíše hromadí, než aby zůstal konzistentní, takže pokud zahodíte chatu lovce brzy a získáte spoustu bodů z okolních divokých zvířat, neztratíte tyto body, pokud na tom všem později postavíte středověkou vesnici. . . Díky tomu je každá mapa skvělým cvičením v plánování dopředu, protože začnete přemýšlet o stromech, rybách a jelenech, než budete postupovat patry a budete muset změnit tempo a místo toho začnete přemýšlet o velkých domech a tavernách.

Terrascape Je stále v předběžném přístupu na Steamu a je nyní k dispozici.