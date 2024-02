NASA a Japonsko vypustily první dřevěný satelit na světě světové zprávy

READ Hvězdné tělo Oumuamua bylo součástí planety a nikoli mimozemskou kosmickou lodí rozšiřuje

NOVÉ DILLÍ – Japonsko a Spojené státy plánují letos v létě vypustit do vesmíru první dřevěnou družici na světě, sondu LignoSat.Tato neobvyklá kosmická loď je vyrobena z magnóliového dřeva, u kterého bylo během experimentů zjištěno, že je obzvláště stabilní a odolné proti praskání. The Guardian uvedl, že japonští vědci vytvořili dřevěnou družici a nyní jsou součástí jejich mise Spojené státy, když dokončují družici, která bude vypuštěna na americké raketě.V průkopnickém úsilí řešit rostoucí problém vesmírného odpadu postavili vědci z Kjótské univerzity ve spolupráci s těžařskou společností Sumitomo Forestry dřevěný satelit. Přišli s nápadem použít alternativu ke kovu, biologicky odbouratelný materiál.Takao Doi, japonský astronaut a letecký inženýr z Kjótské univerzity, nedávno varoval, že „všechny satelity vstupující do zemské atmosféry shoří a produkují malé částice oxidu hlinitého, které se budou vznášet v horních vrstvách atmosféry po mnoho let“. „V konečném důsledku to ovlivní životní prostředí Země.“Aby se tento problém vyřešil, výzkumníci v Kjótu vytvořili projekt na vyhodnocení druhů dřeva, aby zjistili, jak dobře mohou odolat úskalím vesmírných startů a dlouhých letů na oběžné dráze Země. První testy byly provedeny v laboratořích, které obnovily podmínky ve vesmíru, a zjistilo se, že vzorky dřeva nezaznamenaly žádné měřitelné změny hmotnosti nebo známky rozkladu nebo poškození.„Byli jsme ohromeni schopností dřeva odolat těmto podmínkám,“ řekl Koji Murata, vedoucí projektu.Nejdůležitější je, že se jedná o biologicky odbouratelný materiál, což znamená, že je šetrný k životnímu prostředí a je nejlepší alternativou k biologicky nerozložitelným materiálům, které by mohly v příštích 2000 letech vyhynout. To by znovu podnítilo naději, že i po vymření biologicky nerozložitelných látek mohou satelity a další objekty fungovat.Vědci z University of British Columbia v Kanadě nedávno odhalili, že hliník z opětovného vstupu satelitů může způsobit vážné narušení ozónové vrstvy, která chrání Zemi před ultrafialovými paprsky slunce, a může také ovlivnit množství slunečního záření procházejícího atmosférou. A podle The Guardian se dostane na Zemi.To by ale neměl být problém u satelitů postavených ze dřeva, jako je LignoSat, které když po splnění mise shoří při svém opětovném vstupu do atmosféry, vytvoří jen jemnou mlhu z biologicky rozložitelného popela.