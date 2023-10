Na co se mám zeptat Ami Vitaly?

Ano, mám s ní rozhovor. Z Wikipedie:

Ami Vitalij On je američan novinový fotograf, Režisér dokumentárních filmůučitel a řečník. V roce 2018 vydala obrázkovou knihu s názvem pandí láska Kdo odchytí pandy v zajetí a vypustí je do volné přírody…

V roce 1994 se připojil Vitalij Tisková agentura (AP) jako editor fotografií v New Yorku a Washington DC[5][6] Sama financovala své cestování prostřednictvím své práce s AP a odešla Česká republika V roce 1997.

přestěhoval do Praha, Česká republikaStrávil rok přibližováním války v Kosovo, cestovat tam a zpět do Prahy, trávit měsíc v kuse ve válečné zóně. Pak jsem cestoval do AngolaA pak k druhé intifádě v roce Gaza A Izrael. V roce 2000 získala grant od Alexia Foundation na dokumentaci malé vesnice v západoafrické zemi Guinea Bissau.

Vitale v současné době fotografuje příběhy o přírodě a životním prostředí, aby se vzdělával v otázkách globální ochrany přírody. Je vizuální novinářkou, která pracuje jako fotografka národní geografiea Režisér dokumentárních filmůa A Kameraman. Její nedávné fotografie se zaměřují na ochranu divoké zvěře v Africe, na Středním východě a v Asii. Jako velvyslanec pro Nikon A smluvní fotograf s národní geografie Časopis, který dokumentoval divokou zvěř a pytláctví v Africe Konflikt mezi lidmi a divokou zvěřía zaměřila své úsilí na úspory Nosorožec severní bílý Opětovné vysazení pand do volné přírody.