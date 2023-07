Mats Wilander chválí českou hvězdu před wimbledonským semifinále

Zatímco se Markéta Vondroušová připravuje na své první wimbledonské semifinále, Mats Wilander říká, že není „překvapivé“ vidět českého outsidera v nejvyšších úrovních ženské hry.

V roce 2019 Vondroušová ohromila tenisový svět pádem ve finále French Open, kde prohrála s Ashleigh Bartyovou.

Od té doby se na grandslamech trápila, na žádném z velkých turnajů se jí nedařilo probojovat se přes čtvrté kolo, ale světová 42. hráčka vytáhla všechny zastávky a letos zaslouženě postupovala do čtvrtfinále na SW19, kde utká se s Elinou Svitolinovou.

A Wilander byl plný chvály na 24letou hráčku a přirovnával ji k některým z nejlepších hráčů na turné.

Řekl: „Je to skvělá hráčka. Velmi chytrá, skvělé ruce. Rozumí hře.“

„Miluje trávník a spolu s Anas Jabeur má pravděpodobně nejlepší ruce v ženské hře. Není pro mě překvapením, že dělá další kolo na majoru, protože je tak skvělá hráčka.“

Vondroušová se může ve finále střetnout s Jabeurovou. Jabeur ve čtvrtfinále porazil obhájkyni titulu Elaine Rybakinaovou a připravil si čtyřzápasové finále s Arynou Sabalenkovou.

A Wilander si myslí, že tenisové IQ Vondroušové by ji mohlo dostat přes čáru, spolu s další vzácnou vlastností.

„Nemá sílu některých z nejlepších hráčů světa, ani se jí neblíží, ale v taktu, tenisové inteligenci a předvídavosti je docela pozoruhodná,“ dodal.

„Myslím, že pomáhá být na trávníku levou rukou a myslím, že ona chápe, jak se na trávníku musí hrát levou rukou… To vám dává spoustu výhod, protože trenéři praváci nejsou zvyklí hrát levou-“ podal znovu.

„Pokud víte, jak být levák na travnatém kurtu, můžete použít skluz podávaný do šířky do zad efektivněji než na jiných površích, a zdá se, že ona tomu rozumí a vy tomu musíte rozumět, protože ona to neumí. „Nemá ve svém podání moc síly.“ Ale ona to všechno dostane.

„Není to tak, že by to dělalo tak skvělou práci, ale myslím, že je to určitě malá výhoda.“

