Magellanovy fotografie odhalily sopečnou aktivitu na Venuši

(CNN) Když se vědci nedávno blíže podívali na archivní snímky povrchu Venuše, objevili něco nového: důkazy vulkanické činnosti na „dvojčeti“ Země.

Sonda Magellan NASA pořídila snímky na počátku 90. let, když obíhala naši nejbližší planetu, která je velikostí a složením podobná Zemi.

Nová analýza perspektivy orbiteru v oblasti poblíž Venušinského rovníku odhaluje sopečný průduch, který během osmi měsíců změnil tvar a dramaticky se zvětšil.

Snímky kráteru představují podle vědců první přímý geologický důkaz nedávné vulkanické činnosti na povrchu Venuše. Studie podrobně popisující zjištění byla zveřejněna v časopise ve středu vědya byl představen na 54. konferenci o lunárních a planetárních vědách v The Woodlands v Texasu.

Tento pohled poskytuje 3D perspektivu sopky Maat Mons na Venuši.

Mise Magellan se stala první, která zobrazila celý povrch Venuše, než byla sonda v roce 1994 záměrně ponořena do horké, toxické atmosféry planety, aby shromáždila poslední sadu dat. Ale flotila nových misí zamíří na Venuši během deseti let, včetně Pravda, upřímnostemisivita Venuše, radiověda, InSAR, topografie a zpráva spektroskopie.

Aktivní sopečná krajina

Sonda bude pomocí svých přístrojů odhalovat tajemství planety podobné velikosti jako Země pokryté sopečnými pláněmi a nehostinnou atmosférou.

„Inspiroval mě výběr mise VERITAS, kterou NASA vybrala k hledání nedávné vulkanické aktivity v datech Magellan,“ uvedl v prohlášení vedoucí autor studie Robert Herrick, profesor výzkumu na University of Alaska Fairbanks a člen vědeckého týmu Veritas. .

„Opravdu jsem nečekal, že budu úspěšný, ale asi po 200 hodinách ručního porovnávání snímků různých Magellanových drah jsem viděl dva snímky stejné oblasti s odstupem osmi měsíců, které ukazují výmluvné geologické změny způsobené vulkanickou erupcí.“

Herrick detekoval změny na snímcích Atla Reggio, rozlehlé vysočiny, která zahrnuje dvě největší Venušiny sopky, Ozza Mons a Maat Mons. Obě jsou podobné dvěma největším sopkám na Zemi, řekl Herrick, ale protože mají nižší svahy, jsou dvě sopky na Venuši více rozprostřeny.

Mapa ukazuje oblast skenovanou na sopečnou aktivitu, ke které došlo v průběhu osmi měsíců během mise Magellan.

Všimněte si, že průduch na severní straně klenuté sopky, která byla součástí Maat Mons, změnil majitele mezi únorem a říjnem 1991.

Magellanův snímek průduchu z února ukázal kruhový průduch o rozloze méně než 1 čtvereční míle (2,2 čtverečních kilometrů) se strmými vnitřními stranami a plochami odvodněné lávy na svazích.

O osm měsíců později pořídila sonda další snímek ukazující velmi odlišnou, zkresleně vypadající díru, téměř dvojnásobnou velikost a téměř po okraj naplněnou lávovým jezerem.

I když se rozdíly zdají zřejmé, oba snímky byly pořízeny z opačných úhlů a perspektiv a v mnohem nižším rozlišení než snímky pořízené dnešními kamerami na kosmické lodi.

Údaje o nadmořské výšce (vlevo) a snímky, které Magellan pořídil z průduchu (vpravo), zobrazují sopečnou aktivitu na Venuši.

3D mapování Venuše

Herrick spolupracoval se Scottem Hensleym, vědeckým pracovníkem projektu Veritas v laboratoři Jet Propulsion Laboratory NASA v Pasadeně v Kalifornii, aby vytvořili počítačové modely ventilace, aby se určila pravděpodobná příčina změn.

„Pouze dvě simulace odpovídaly obrázkům a nejpravděpodobnějším scénářem je, že k vulkanické činnosti došlo na povrchu Venuše během mise Magellan,“ řekl Hensley. „I když se jedná pouze o datový bod pro celou planetu, potvrzuje přítomnost nedávné geologické aktivity.“

Vědci se domnívají, že pyroklastický tok, kterého byl Magellan svědkem v roce 1991, byl podobný tomu, který byl uvolněn při erupci Kilauea na Havaji v roce 2018.

„Hledali jsme jehlu v kupce sena bez záruky, že tam jehla byla,“ řekl Herrick. „Nalezení změny, která by mohla být jasně potvrzena jako skutečná, bylo absolutní překvapení. Byli jsme si docela jisti, že Venuše je vulkanicky aktivní, ale nevěděli jsme, jestli k erupcím dochází každých pár měsíců nebo let nebo jednou za 10 000 let nebo více. Všechny mohly Možnosti odpovídají aktuálním údajům. Pokud nemáme neuvěřitelné štěstí, nyní víme, že frekvence je každých několik měsíců, podobně jako u velké rodiny čedičových sopek na Zemi, jako je Havaj, Galapágy, Kanárské ostrovy atd.“

Počítačem vytvořený 3D snímek Maat Mons zobrazuje, jak se sopečné a lávové proudy táhnou stovky kilometrů napříč trhlinami.

I když je možné, že zemětřesení způsobilo zhroucení stěn sopečného průduchu, vědci se domnívají, že erupci mohla způsobit i taková aktivita.

Sopky fungují jako okna do nitra planety, což vědcům umožňuje lépe porozumět faktorům, které ovlivňují její schopnost být obyvatelným světem. Mise jako VERITAS pomohou vědcům lépe porozumět Venuši, stejně jako to dělal Magellan před desítkami let.

Nová mise bude vybavena radarem, který vytvoří 3D globální mapy Venuše a zachytí podrobnosti o složení jejího povrchu, gravitačním poli a tom, co se stalo v minulosti planety.

„Venuše je tajemný svět a Magellan otevřel tolik možností,“ uvedla v prohlášení Jennifer Wittenová, zástupkyně hlavního výzkumníka VERITAS a asistentka profesora věd o Zemi a životního prostředí na Tulane University v New Orleans. „Nyní, když jsme si naprosto jisti, že planeta zažila sopečnou erupci teprve před 30 lety, je to malá ukázka úžasných objevů, které VERITAS učiní.“