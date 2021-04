Hvězda národního kvarteta šampionů na historické britské soutěži pro všechny ženy v boxu 24. dubna

Lee McAllister, mistr světa a promotér pro páté mistrovství, britský a irský úřad pro box (BIBA), šestkrát oznámil významnou ženskou profesionální boxerskou akci s názvem LET BATTLE COMMENCE – THE LIONESSES ve spolupráci s Bounty Competitions, RDX, Empire Pro Tape, Go Sports & Entertainment Který se bude konat ve Velké Británii v sobotu 24. dubna 2021 a bude vysílán živě a zdarma na FITE TV, stejně jako na více linkových a digitálních kanálech po celém světě (zkontrolujte místní výpisy).

Série LET BATTLE COMMENCE, která byla vysílána živě na FITE TV a ve Velké Británii se zpozdila na Sports Channel Network (Freeview / YouView Channel 265), obsahovala soutěže žen ve všech událostech.

Zahajovací akce LET BATTLE COMMENCE se konala 18. července 2020 a byla hostitelem profesionálního boxerského debutu desetinásobného šampiona v kickboxu Caitlin Forana proti PBC International Silver Champion Jaime Batesovi.

LET BATTLE COMMENCE II, který byl vysílán živě v pátek 4. září 2020, představoval tři ženské soutěže, z nichž první byla PBC International Silver Flyweight Super Nicola Hopewell vs. Tasha Boys, na kartě také elitní amatérské hvězdy Holly Towell a Ellie Coulson kteří odehráli svůj první profesionální zápas. Oba bojují proti Jaime Batesovi a Bessie Fergusonové.

LET BATTLE COMMENCE – LIONESES, společně s Bounty Competitions, RDX, Empire Pro Tape a Go Sports & Entertainment, které se konají za zavřenými dveřmi v hotelu Northern v Aberdeenu 24. dubna 2021, se chystají vstoupit do rekordních knih jako první ze všech boxerské akce, které se budou konat Profesionálky nejen ve Velké Británii, ale také na první svého druhu v Evropě.

Hvězdná karta obsahuje ne méně než čtyři amatérské bývalé šampiony;

Nicola Hopewell je národní šampiónkou ve vývoji a regionální a národní šampionkou v muší váze v boxu v Anglii s několika tituly v Box Cupu 24. dubna. Nicola Hopewell absolvuje svůj třetí profesionální výlet a bude čelit tvrdé zkoušce proti Juliet Winter ze Sheffieldu

Holly Towell je pětinásobný národní šampion ABA! Se třemi různými váhami zvítězili po dobu pěti let !! Skvělá a bezprecedentní pocta! Holly je také národní šampiónkou boxu mládeže v Anglii a pohárem lehkých a více boxů včetně irských titulů. Holly Toll, která se podruhé představí v seriálu LET BATTLE COMMENCE, čelí bývalé začínající hvězdě Kick Boxu Carě MacLochlainnovi, která bude na akci debutovat v profesionálním boxu.

Elle Coulsonová se třikrát dostala do národního finále a je anglickou šampiónkou dorostu střední váhy s více tituly v Box Cupu. Elle Coulson se také představí podruhé v seriálu, tentokrát čelí Ester Konečné z České republiky.

Čtvrtý je bývalý člen GB a trojnásobný šampion ABA Angelica Finch, který bude hrát muší váhu. Angelica Finch má za sebou tvrdý profesionální boxerský debut, když přijala do Shrewsbury bývalého mistra PBC International Silver Bantamweight Jaime Bates

Připojte se k kvoru šampiónů ve hře LET BATTLE COMMENCE – THE LIONESES ve spojení s Bounty Competitions, RDX, Empire Pro Tape a Go Sports & Entertainment;

Bývalá amatérská elita Estelle Scott ze South Shields bude mít svůj profesionální debut proti kolegovi profesionálnímu debutu Kirsty Biswas z Middlesbrough.

Sophie Farley, bývalá mistr Manchesteru PBC International Silver Super Bantamweight, která nyní soutěží v Super Flyweight, bude čelit Natasha Boyz.

LET BATTLE COMMENCE – THE LIONESES ve spolupráci s Bounty Competitions, RDX, Empire Pro Tape a Go Sports & Entertainment se budou konat 24. dubna 2021 a budou vysílány živě a bezplatně na FITE TV, AVO NETWORK, SPORTS CHANNEL SÍŤ a SOWETO TV, stejně jako linkové a digitální kanály Ostatní po celém světě (zkontrolujte místní výpisy)

