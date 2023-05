Sonda Mars detekuje slabé známky vody na rudé planetě: ScienceAlert

Na první pohled vypadá povrch Marsu dost pustě. Půda je mnohokrát suchá než nejsušší pouště na planetě, teploty kolísají z jednoho extrému do druhého a vzduch je extrémně řídký a toxický.

Existuje však dostatek důkazů, že planeta byla kdysi mnohem teplejší a vlhčí, s velkým množstvím tekoucí a stojaté vody na jejím povrchu. Postupem času, jak byla atmosféra Marsu pomalu odstraňována, byla velká část této vody ztracena ve vesmíru a to, co zůstalo, je z velké části soustředěno kolem pólů jako ledovcový led a permafrost.

Vesmírné agentury po léta posílají na Mars robotické přistávací moduly, rovery, orbitery a vozítka, aby se dozvěděly více o tom, jak dlouho a jak dlouho tento přechod trval. Podle čínské mise Tianwen-1, jejíž součástí je vozítko Zhurong, může být na Marsu kapalná voda mnohem později, než se dosud předpokládalo.

Podle nového výzkumu z Čínská akademie věd (CAS), rover Zhurong pozoroval bohaté solné duny v Utopia Planitia, které vykazovaly praskliny a krusty, což naznačuje, že voda mohla být přítomna ještě před několika stovkami tisíc let.

Výzkumný tým společně vedli Xiaoguang Qin a Xu Wang Hlavní laboratoř kenozoické geologie a ekologie v Ústavu geologie a geofyziky; A Shen Ren a Jianjun Liu Hlavní laboratoř pro průzkum Měsíce a hlubokého vesmíru (Součást Národních astronomických observatoří).

K nim se připojilo mnoho dalších výzkumníků z těchto příslušných institucí a College of Earth and Planetary Sciencesa Ústav fyziky atmosféry. Jejich zjištění jsou popsána v článku vycházejícím v Věda postupuje 28. dubna.

Jak popisují, rover Zhurong pozoroval zajímavé útvary na povrchu dun Barchan v Utopia Planitia, masivní pláni a největší impaktní pánvi ve sluneční soustavě. Tyto duny jsou charakteristickým rysem severní polokoule Marsu podobně jako písečné duny, které se objevují v pouštích po celé Zemi.

To je důsledkem silného větru, který ukládá písek ve tvaru půlměsíce se zakřivenou stranou obrácenou po větru. Zhurong pozoroval kus písečných dun v jižní části Utopia Planitia a všiml si krust, prasklin, shluků a lesklých polygonálních hřebenů.

Tým dospěl k závěru, že tyto prvky vznikly z malých kapes vody z tajícího ledu nebo sněhu smíchané s minerálními solemi. Jakmile voda sublimovala do marťanské atmosféry, zůstaly po ní skvrny tvrdé kůry a sypkého materiálu spolu s prohlubněmi a vyvýšeninami. Stejně jako ostatní útvary vzniklé v přítomnosti vody byly poté zachovány extrémně chladnou a suchou atmosférou Marsu.

Ale na rozdíl od jiných útvarů pocházejících ze stovek eonů nebo miliard let, tým odhaduje, že tyto útvary vznikly před 1,4 miliony až 400 000 lety (možná nedávno).

Jak vysvětlují ve svém článku, tým byl schopen vyloučit možnost, že za to mohl zmrzlý oxid uhličitý („suchý led“) a větry:

„Namísto toho je nejpravděpodobnější příčinou použití slané vody z mrazu/tajícího sněhu. Tento objev vrhá světlo na vlhčí podmínky moderního marťanského klimatu a poskytuje důležitá vodítka pro budoucí průzkumné mise hledající známky přežití, zejména na nižších úrovních.“ zeměpisné šířky s Relativně teplejšími povrchovými teplotami a větší přizpůsobivostí.

V uvedeném období bylo prostředí Marsu stejné jako dnes (tj. velmi chladné a suché). Proto tyto výsledky naznačují, že na Marsu nedávno proběhl hydrologický cyklus, který je mnohem novější, než se dříve myslelo.

Tým také prováděl počítačové simulace a kombinoval je s pozorováními z jiných robotických misí. Tyto výsledky ukázaly, že v jiných oblastech na Marsu mohou být vhodné podmínky pro tvorbu námrazy a ledu v určitých obdobích roku, což vede k podobným rysům i jinde.

To je v souladu s pozorováními prováděnými robotickými misemi od NASA Viking 1 A 2 Průzkumné mise na Mars koncem 70. let 20. století. Vědci však zastávali obecný názor, že ranní mrazíky se vyskytují jen v určitých lokalitách a za velmi omezených podmínek.

Tento objev naznačuje, že na Marsu dnes může docházet k periodickým stříkání kapalné vody v jiných oblastech, i když množství by bylo velmi malé. Jak říkají autoři studie:

„Tento objev zdůrazňuje vlhčí podmínky nedávného marťanského klimatu a poskytuje důležitá vodítka pro budoucí průzkumné mise hledající známky přežití života, zejména v nižších zeměpisných šířkách s relativně teplejšími a přizpůsobivějšími povrchovými teplotami.“

Tento objev by také mohl naznačovat, že existují malá místa úrodné půdy, kde mikrobiální život stále existuje. Samozřejmě jsou zapotřebí další studie, než bude možné cokoliv z toho s jistotou říci. Tyto studie možná budou muset počkat na budoucí mise, protože rover se ještě neprobudil z hibernace.

Podle Zhang Rongqiao, hlavního konstruktéra Tianwen-1, je to pravděpodobně způsobeno prachem, který se hromadí na solárních panelech roveru. Stejně jako mise Insight a Opportunity NASA by to mohlo zabránit tomu, aby mise někdy znovu fungovala.

Od svého vzletu z přistávacího modulu Tianwen-1 dne 22. května 2021 strávil rover téměř rok zkoumáním povrchu Marsu, než se 20. května 2022 uložil do hibernace. Protože je navržen tak, aby fungoval pouze 90 marťanských (marťanských) dnů. , neboli 93 Day on Earth, rover z velké části přežil svou životnost.

Z 5. května 2022Zhurong také dokázal ujet 1 921 metrů (1 194 mil) po povrchu. Pokud se Čínské národní vesmírné agentuře nepodaří sondu zanedlouho znovu aktivovat a rozhodne se misi ukončit, Zhurong si nemohl vybrat ke startu hlubší objev!

Tento článek původně publikoval dnešní vesmír. Číst Původní článek.