Když český influencer shodí z helikoptéry 1 milion dolarů, lidé spěchají, aby ho urvali

Kamil Bartošek, oblíbený influencer a televizní moderátor z České republiky, ohromil lidi tím, že z vrtulníku poblíž Lissy nad Labem shodil ohromující 1 milion dolarů. Bartoszek, známější pod přezdívkou Kazma, původně plánoval rozdat obrovskou částku jednomu šťastnému výherci prostřednictvím soutěže. Úkolem účastníků bylo rozluštit skrytý kód v Kazmově filmu „Onemanshow: The Movie“, aby našli peníze. Hádanka se však ukázala jako obtížně řešitelná.

Tváří v tvář této situaci Kazma vymyslel alternativní strategii. Peníze se rozhodl rozdělit všem soutěžícím, kteří se do soutěže zaregistrovali. V neděli brzy ráno jim poslal e-mail se záhadnými detaily o místě, kde uvolní prostředky. Věrný svému slovu dorazil vrtulníkem na určené místo včas.

Kazma tuto mimořádnou událost zdokumentoval na svém oficiálním instagramovém účtu a popsal ji jako první skutečný „déšť peněz“ na světě. Hrdě oznámil, že v České republice byl z vrtulníku shozen 1 milion dolarů bez zranění nebo úmrtí.

Již dříve bylo oznámeno, že nad Českou republikou poletí nákladní vrtulník s kontejnerem naplněným 1 milionem dolarů v jednodolarových bankovkách. Tento kontejner měl na dně velká dvířka, která se náhle otevřela a uvolnila peníze někde po celé zemi. Kdo si kartu aktivoval jen několik hodin předem, bude informován, kdy a kde se tak stane.

Když peníze padaly z nebe, tisíce lidí shromážděných na náměstí rychle sesbíraly všechny bankovky za necelou hodinu pomocí plastových sáčků. Online videa ukazují, jak lidé pobíhají přes náměstí a nesou své tašky a snaží se nasbírat co nejvíce jednodolarových bankovek. Někteří dokonce použili deštníky, aby tím nejjednodušším způsobem vybrali co nejvíce peněz.

Kazma uvedl, že téměř 4000 lidí sebralo jednodolarové bankovky. Zajímavé je, že každá bankovka měla připojený QR kód, který odkazoval na online platformu, kde mohli výherci věnovat peníze na charitu.

Kazma před akcí sdílel video, ve kterém vyjádřil své myšlenky, co s penězi dělat. „Dává nám spoustu nápadů, co dělat s penězi, které nikdo nevydělal,“ řekl. „Nejčastěji nám píše tyto tři věci: pomozte někomu, darujte peníze na něco dobrého a rozdělte je hráči, kteří hráli.“ „Naše hra, další show s penězi. Tak jsem přemýšlel, co s tím udělám, a pak mě napadlo, že bychom ty tři věci mohli spojit dohromady.“