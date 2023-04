Hurá za demokracii!? | Divácká Austrálie

Hurá za demokracii! Tak napsal M Forster Mluví o Bloomsbury Group, bohatých intelektuálech, kteří byli průkopníky „Wokes“ ve 30. letech 20. století. „Na zdraví“ bylo polovičaté potvrzení politického výsledku, kde, alespoň v Anglii, ve které žili, vláda ani nedosáhla, ani dostatečně nepostoupila po socialistické cestě.

Bloomsbury Group by byla spokojenější s mantrami „začlenění, rovnost v rozmanitosti“, které dnešní profesionální elity přijaly a jsou všudypřítomné ve všech demokraciích kromě hrstky a v zemích, kde dominuje islamistická politika.

Demokracie pod vládou zákona lépe zaručují občanské svobody a každá legitimní vláda vyžaduje souhlas lidu. Souhlas však může mít i jiné, i když podřadné formy demokracie, a dokonce i autoritářské a totalitní režimy byly často běžné. V tomto ohledu by Hitler ve 30. letech snadno vyhrál kteroukoli z nich volby . Stalinovy ​​represe byly mnohem důkladnější, ale (možná proto, že kontrola informací byla úplnější) je pravděpodobnější, že komunisté měli podporu veřejnosti. Dnes, autoritářské vlády, a to i v neúspěšných státech, jako je např Kuba A Venezuela, zdá se, má podporu veřejnosti, i když volební podvody to přehánějí.

Z hlediska ekonomické výkonnosti patřily nedemokratické režimy mezi nejúspěšnější a nejméně úspěšné.

Hongkong pod vlídnou diktaturou britských vládců byl pravděpodobně nejúspěšnější ekonomikou na světě od 50. let, dokud nebyl téměř pohlcen Čínou. Podobný úspěch učinil Pinochetův režim v Chile v 70. a 80. letech 20. století předním režimem v Latinské Americe. Silná ekonomika nacistického Německa ve 30. letech byla samozřejmě hlavním faktorem popularity tohoto systému.

Indie jako demokracie za posledních 20 let liberalizovala svůj obchod a stala se rychle rostoucí ekonomikou, ale většinu let po roce 1947 strávila jako samostatný ekonomický koš. Čína také ukazuje dvě stránky výkonu. Za Maa patřil k nejméně působivým ekonomickým rekordům na světě, ale po Maovi se proměnil, když zažil největší růst, jaký kdy svět viděl. Slabá výkonnost nedemokratických států byla evidentní v zemích sovětského bloku – a pokračuje i na Kubě a v Severní Koreji.

Pokud jde o demokracie, mnoho starých režimů, jako je Argentina a Srí Lanka, upadlo do ekonomické hibernace a některé jako Jižní Afrika se hroutí do chaotické recese. Jiné dosáhly vysokého nebo relativně vysokého růstu (Jižní Korea, Tchaj-wan a Botswana). Nástupnické vlády zemí, které tvořily sovětský blok, také vykazovaly silný růst – některé jako Česká republika a Polsko jsou solidní demokracie; Samotné Rusko není obvykle definováno, ale také dosáhlo relativní prosperity.

Nízká ekonomická výkonnost některých demokracií po mnoho let vyvolává otázky, jak nejlépe zařídit demokratické kontroly. Očekáváme mnoho od demokracie, jak se vyvinula?

Ve Spojených státech se v devatenáctém století rozdělující politické otázky soustředily na centralismus, kterému odporoval federalismus, a poté na otázky otroctví a územní expanze. Politické rozdíly se zdají nepatrné ve srovnání se socialistickým přerozdělováním (později spojeným se zelenými aspiracemi), které se stavělo proti stále více prosazované ideologii laissez-faire, která charakterizovala volby po celém světě posledních 100 let.

Ačkoli se komunistický absolutismus nikdy nedostal k moci v přímých a spravedlivých volbách, byli jsme svědky nárůstu moci od kolektivistů a socialistů, kteří jen zřídka ustoupili. Když Menzies vedl kampaň za zákaz komunistické strany, byl si vědom toho, že pokud se taková vláda dostane k moci, bude těžké ji odstranit, i když její politika nepřinese bohatství a štěstí, které slibovala. Jeho názory byly během následujících čtyř desetiletí potvrzeny.

Existují obavy o kontinuitu s cílem institucionalizovat domorodý „hlas“ v ústavě. I bez této záruky se ukázalo, že různé nedodělky vydrží. A to i přesto, že 3,5 procenta lidí, kteří se prohlašují za domorodé obyvatelstvo, ročně ve výdajích na programy ve výši 39 miliard USD nedokázalo vyřešit rozdíly v příjmech.

Diskuse o klimatu, hlavní hnací síla dnešní politiky, zahrnuje související otázky. Konzervativci v debatě o klimatu (včetně mě) často citují průzkumy, které ukazují, že klimatické obavy patří mezi nejméně důležité politické obavy voličů. tím pádem, průzkum v letošním roce Z Climate Positions, vedené Institutem energetické politiky Chicagské univerzity, zaznamenává pouze jednu pětinu lidí ochotných platit více než 100 dolarů měsíčně za snížení emisí oxidu uhličitého (celkové platby jsou již mnohem vyšší než toto); Více než třetina by byla proti placení byť jen jednoho dolaru.

Pokud jde o skutečnou ochotu platit, o čemž svědčí dobrovolné proplácení nákladů cestujícím leteckou dopravou, je evropské Stay Zjistilo se, že to je sotva 1 procento ceny uhlíku (~90 EUR), kterou vyžadují současné vládní politiky. že Australan Průzkum odhadoval ochotu platit 15 dolarů ročně za snížení emisí z používání vody o 20 procent; Více než třetina dotázaných nebyla ochotna nic zaplatit. Je pravděpodobné (jak poznamenávají výzkumníci), že sekvenční průzkumy napříč jinými komoditami odhalí pokles této ochoty.

Pokles ochoty platit za snižování emisí byl vždy evidentní. A tak, Institut pro veřejné záležitosti Průzkum provedený před deseti lety ukázal, že pouze 30 procent respondentů bylo ochotno platit více než 500 dolarů ročně za dojíždění (i tehdy mnohem méně než roční náklady na hlavu); 37 procent nebylo ochotno nic zaplatit.

To vše naznačuje, že vlády po celém světě prosazují politiku dekarbonizace mnohem agresivněji, než by jejich klienti, lidé, preferovali. Ale ironicky tak činí v reakci na úsudky politiků o preferencích jejich voličů, které jsou potvrzeny skutečným hlasováním.

Kolektivní rozhodnutí přenášejí produktivní motivy do spotřebitelských aktivit, což je posun, který nás činí chudšími. To je poháněno demokratickými institucemi, které se rozvinuly, a obrácení jeho kurzu vyžaduje reformu těchto institucí. Chceme toho dosáhnout, a pokud ano, jaký druh reformy je zapotřebí a jak toho můžeme dosáhnout?