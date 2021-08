Harris, aby reagoval na čínská tvrzení v Jihočínském moři během asijské plavby

Washington – Agentura Reuters

Harris bude prvním americkým viceprezidentem, který navštíví Vietnam, protože Washington se snaží posílit mezinárodní podporu v boji proti rostoucímu globálnímu vlivu Číny.

Americký představitel uvedl, že Washington považuje obě země za důležité partnery vzhledem k jejich poloze, velikosti jejich ekonomik, jejich obchodním vztahům a jejich bezpečnostním partnerstvím v otázkách, jako je Jihočínské moře, které si Čína nárokuje téměř v celém rozsahu.

Vietnam, bývalý odpůrce USA, byl zapřisáhlým odpůrcem čínských nároků na Jihočínské moře. Země v regionu do značné míry vítají přítomnost americké armády tváří v tvář čínské militarizaci vodní cesty, pobřežní stráže a rybářské flotily.

„Nechceme, aby v této oblasti dominovala nějaká země nebo využívala mocenskou pozici k podkopání suverenity ostatních,“ uvedl představitel Bílého domu.

„Viceprezident zdůrazní, že by měl existovat volný průchod obchodu přes Jihočínské moře a žádná země by neměla respektovat práva ostatních.“

Americké námořnictvo zachovalo konzistentní vzor svobody navigačních operací v Jihočínském moři a poblíž Tchaj -wanu, ale zdá se, že tyto prostředky odradily Peking jen málo.

Harrisova cesta bude následovat po návštěvě ministra obrany Lloyda Austina minulý týden v Hanoji, kde usiloval o neustálé posilování bezpečnostních vazeb. Přečtěte si více

Bude také následovat jednání na vysoké úrovni mezi náměstkyní ministra zahraničí USA Wendy Shermanovou a špičkovými čínskými diplomaty minulý měsíc, která jen málo usnadnila hluboce napjaté vztahy. Přečtěte si více

Tento týden se ministr zahraničí Anthony Blinken bude snažit posílit americkou zprávu, že je vážné přimět jihovýchodní Asii, aby reagovala na Čínu, připojením se k řadě regionálních setkání, která se konají virtuálně. Přečtěte si více

Singapurský premiér Lee Hsien Loong na úterním virtuálním zasedání bezpečnostního fóra Aspen řekl, že návštěvy na vysoké úrovni v USA jsou „vysoce ceněny“, protože ukázaly, že Washington ví, že má hlavní zájmy chránit a postupovat v regionu.

Vyjádřil však znepokojení nad zhoršením vztahů mezi Spojenými státy a Čínou a uvedl, že mnoho zemí doufá, že to uvidí „protože mnoho amerických přátel a spojenců si přeje udržovat své rozsáhlé vztahy s oběma mocnostmi“.

„Je nutné, aby se Spojené státy a Čína snažily vzájemně se zapojit, aby se vyhnuly střetu, který by byl katastrofální pro obě strany i pro svět,“ řekl.

Představitel Bílého domu uvedl, že pandemie COVID-19, očkování a kvalita očkovacích látek budou pro Harrise také nejvyšší prioritou.

Minulý měsíc Washington odeslal 3 miliony dávek vakcíny Moderna proti COVID-19 do Vietnamu, čímž se celkové dary Hanoji zvýšily na 5 milionů.

Harris má do Singapuru dorazit 22. srpna. Do Vietnamu přilétá 24. srpna a odlétá 26. srpna.

