Game Pass prohrál v květnu dalších pět her pro Xbox

Druhý seznam her opouštějících Xbox Game Pass a PC Game Pass byl odhalen v květnu. Pět her, včetně Lawn Mowing Simulator, opustí službu.

Lawn Mowing Simulator, Evil Genius 2: World Domination, Floppy Knights, Europa Universalis IV (Windows) a FIFA 21 opouštějí Game Pass ve středu 31. května.

Simulátor sekání trávy

Simulátor sekání trávy Zažijte krásu a detaily sečení skvělého britského venkova v Lawn Mowing Simulator, jediném simulátoru, který vám umožní jezdit na autentickém a rozsáhlém seznamu skutečných licencovaných sekaček na trávu od renomovaných výrobců; Toro, SCAG a STIGA, jak provozujete své podnikání v oblasti sekání.

Evil Genius 2: Světová nadvláda

Evil Genius 2: Světová nadvláda Evil Genius 2 je tvůrcem satirického sci-fi špionážního bunkru, kde hráči ovládají Evil Genius a uvádějí do pohybu své plány na ovládnutí světa. Když je dobré být špatný, síly spravedlnosti nemají šanci!

Floppy Knights

Floppy Knights Seznamte se s Floppy Knights: hmatové projekce vyvolané z disket! Taktika se prolíná s mechanikou karetních her, když Phoebe a Carlton, geniální mladá vynálezkyně a její kamarádka s robotickou paží, hrají v tahových bitvách. Vyberte si své rytíře, vypilujte svůj balíček a implementujte svou strategii pro vítězství!

Europe Universalis IV (Windows)

Europa Universalis IV – verze pro Microsoft Store Europa Universalis IV vám dá kontrolu nad národem během čtyř vzrušujících století. Vládněte své zemi a vládněte světu s bezkonkurenční svobodou, hloubkou a historickou přesností. Napište novou historii světa a vybudujte impérium v ​​průběhu věků.

FIFA 21

Pokud jste ještě nezačali Evil Genius 2: Světová nadvláda A chcete dokončit své skóre, chcete se pustit do manažerské hry hned, protože je to náročný proces, který vám zabere asi 150 hodin. Simulátor sekání trávy Zdá se také, že jde o druh výzvy, která bude vyžadovat pořádnou dávku broušení (sekání?) – odhaduje se, že odemknutí všech základních úspěchů ve hře bude trvat 60 až 80 hodin. Pokud jde o Floppy KnightsSeznam úspěchů má opět poměrně velké procento a odhad dokončení kolem 25 hodin. Pokud zkusíte a FIFA 21 Dokončení, stačí vědět, že existují dvě sady balíčků, jedna pro sérii X| S a druhý pro Xbox One. Obě hry byly odstraněny z obchodu Xbox Store, takže abyste je mohli hrát, musíte být členem Ultimate nebo EA Play. Pokud jste začínali s verzí pro Xbox One, odhaduje se, že dokončení zde bude trvat asi 200 hodin, ale určitý pokrok lze přenést do verze One, která by vám tam měla získat nějaký čas, pokud chcete mít obě dokončení na svém místě. Konečně jsme se dočkali Evropa Universalis IVkterá má na kontě devět nedosažitelných kolosálních úspěchů.

Co se týče her přicházejících do Game Pass tento měsíc, Microsoft právě oznámil sedm her, které jsou brzy na cestě, včetně Planet of Lana a Chicory: A Colorful Tale.

Ponořili byste se do některé z těchto her, abyste je dokončili? Dej nám vědět!