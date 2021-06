Janet Malcolm, provokativní novinářka s bystrým okem, zemřela v 86 letech

V recenzi z roku 2019 v The Times of Ms. Wyatt Mason, Malcolm s názvem Nikdo se na vás nedívá, si všiml zvyku některých nových novinářů zapojit se do svých příběhů a poznamenal: „Nemám žádný problém s prací svých kolegů, ale řekl bych, že Malcolm je, řádek po řádku, odhalující spisovatelka, spisovatelka, která ve svých esejích prezentuje Jeho přítomnost, je míněna jako samozvaní, protože komplikuje předmět. Rovněž řádek po řádku je lepší spisovatelka. “

Janet Malcolm se narodila Jana Clara Winerova 8. července 1934 v dobře situované židovské rodině v Praze, ve tehdejším Československu. Její matka, Hanna (Tusigova) Wiener, byla právnička. Její otec, Joseph Weiner, byl psychiatr a neurolog.

V červenci 1939, když bylo Janet asi pět let a její sestra Mary byla malá holka, její rodiče společně shromáždili dost peněz, aby podplatili nacistické úředníky, aby dostali výstupní vízum. (Rodinná tradice říká, že jejich peníze šly důstojníkovi SS na koupi závodního koně.) Rodina cestovala vlakem do Hamburku, poté do New Yorku na jedné z posledních civilních lodí, která před vypuknutím druhé světové války odjela z Evropy do Ameriky. . Po příjezdu si změnili příjmení na Winn; Jana Clara se stala Janet Clara.

Původně bydleli u příbuzných v Flatbush v Brooklynu, zatímco její otec učil lékařské desky. V roce 1940 se přestěhovali do Upper East Side na Manhattanu, kde se její otec stal vesnickým lékařem českého dělnického obyvatelstva, které žilo ve východních 70. letech. Janetina matka, tehdy známá jako Joan, pracovala pro Hlas Ameriky.

Ve školce v Brooklynu se Janet cítila ztracená a ochromená neschopností rozumět anglicky. Během raných školních let na Manhattanu si ale rychle osvojila nový jazyk, ačkoli když se k nim v roce 1941 nastěhovala matka jejího otce, stále doma mluvili česky pro její prospěch.

Pokud se Janet učení angličtiny dostalo snadno, zjištění, že je Židovka, ne. Jednoho dne opakovala antisemitské urážky, které přiměly její rodiče, aby ji informovali, že je Židovka. Do té doby už měla do kultury internalizovaný antisemitismus, napsala v článku New Yorker s názvem Six Glimpses of the Past (2018).

Napsala: „Po mnoha letech jsem se přiznala a ocenila své židovství.“ „Ale během svého dětství a dospívání jsem ho nenáviděl, nesnášel a skrýval to.“