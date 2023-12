Fragmenty asteroidů přivezené na Zemi mohou poskytnout důkaz o původu života

Komentář k tomuto příběhu komentář Přidejte do svých uložených příběhů Pamatuje

Než měla Země biologii, měla chemii. Jak jedno následuje druhé – jak nudné Molekuly se proměnily v tuto zvláštní věc, kterou nazýváme život a která je ve vědě největší neznámou. Je to také velký důvod, proč NASA vysílá robotickou kosmickou loď OSIRIS-REx na mnohaletou cestu kolem Slunce, aby vynesla nějaký fragmentovaný materiál ze starověkého asteroidu zvaného Bennu a poté jej vrátila na Zemi.

V pondělí získala vědecká komunita svůj první popis vzácného a exotického materiálu, který odhalil hlavní vědec mise Dante Lauretta na podzimním zasedání Americké geofyzikální unie v San Franciscu.

Loretta, planetární vědec z University of Arizona, ukázal diapozitivy obsahující dlouhý seznam zajímavých molekul, včetně organických látek na bázi uhlíku, nalezených v zrnech a štěrku získaných z Bennu. Budou vrhat světlo na molekulární stavební kameny sluneční soustavy a „možná – v rané fázi – nahlédnutí do původu života“.

Tato analýza teprve začala. Tým zatím nevydal oficiální vědeckou práci. ve své přednášce Lauretta citoval zajímavý, světle zbarvený trojúhelníkový kámen, o kterém řekl, že obsahuje něco, co nikdy předtím v meteoritu neviděl.

„Právě teď je to škrabadlo. Co je to za látku?“ Řekl.

V rozhovoru po přednášce Loretta řekla, že přibližně 5 procent vzorku tvoří uhlík. „Toto je vzorek velmi bohatý na uhlík, nejbohatší, jaký máme ze všech mimozemských materiálů. Stále odhalujeme složitou organickou chemii, ale vypadá to slibně, že opravdu pochopíme: Poskytly tyto asteroidy bohaté na uhlík základní molekuly, které mohly přispět? ke vzniku života?“ ?

Loretta řekl, že laboratorní analýza hledá další molekuly a sloučeniny důležité pro život na Zemi, jako jsou aminokyseliny, tuky, cukry a báze genetických kódů. Dosavadní výsledky jsou vzrušující. tým Dodal, že tým stále vylepšuje svou zprávu, která bude projednána na vědeckém setkání začátkem příštího roku.

NASA se rozhodla poslat sondu k Bennu částečně proto, že je to pravděpodobně nejnebezpečnější asteroid ve sluneční soustavě. Jeho oběžná dráha kolem Slunce je podobná oběžné dráze Země. Každých šest let tato skála o průměru asi tři desetiny míle (dostatečně velká, aby upoutala pozornost, ale ne dost velká na to, aby způsobila dopad na úrovni vyhynutí) překročí hranici naší planety. Orbitální dráha.

A Výpočet Odhady zveřejněné v roce 2021 naznačují, že Bennu má pravděpodobnost 1 ku 2 700, že se v září 2182 srazí se Zemí. Tento odhad bude revidován poté, co asteroid v roce 2135 projde kolem Země.

Pokud by pozemšťané chtěli srazit kámen z kurzu, jistě by chtěli vědět, na co přesně narazili. Dalekohled neposkytuje tolik informací jako robotický návštěvník. Proto OSIRIS-REx (což je zkratka pro Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security – Regolith Explorer).

Ještě předtím, než vědci začali analyzovat vzorky, byla jedna věc pevně jistá: Bennu je velmi černý.

„Je to tak černé. Je to tak černé, že je těžké to vyfotit,“ řekl projektový vědec Jason Durkin před setkáním. Materiál obsahuje „všechny druhy různých odstínů černé“ – Kromě tajemných záblesků žluté, červené a růžové dodal.

Kariéra, která stojí za materiál

NASA vypustila kosmickou loď OSIRIS-REx v roce 2016 a do Bennu dorazila v roce 2018. V roce 2020 provedla sérii přesných manévrů, aby se dotkla asteroidu pomocí vzorkovacího zařízení na konci robotické paže. Rameno nečekaně spadlo hluboko do asteroidu, který se ukázal být tím, co vědci nazývají hromadou suti, vyrobeným z volně agregovaného materiálu, který drží pohromadě gravitace.

Kosmická loď se poté vrátila do blízkosti Země a uvolnila kapsli obsahující vzorek. 24. září letadlo téměř celé přistálo na cíli na bombardovací a vojenské střelnici v západním Utahu. Kapsle nevykazovala žádné známky únavy z dlouhé cesty a ve skutečnosti seděla vzpřímeně na pouštní podlaze jen pár kroků od silnice. READ Fotografie stavby mostu Sagamore: zastavená doprava, přilby

Pečlivě uzavřená kapsle byla poté převezena do Johnsonova vesmírného střediska NASA v Houstonu. Následovala velmi pečlivá práce při získávání materiálů od Bennu. Uvnitř kapsle byla krabice, která obsahovala zařízení na odběr vzorků. Plechovka byla otevřena, ale vzorkovač nespolupracoval. Zavírá se 35 speciálně navrženými sponami, z nichž dvě se nehnou.

NASA navrhuje nový přístroj, který splní misi v nadcházejících týdnech. Mezitím podle A Příspěvek na blogu NASAVzorkovač byl přemístěn do jiné nádoby a je „uzavřen ve vzduchotěsném teflonovém sáčku, aby bylo zajištěno, že vzorek bude uchováván v bezpečí ve stabilním prostředí bohatém na dusík“.

Nikdo však nepropadl panice: jeden člen týmu si uvědomil, že je možné pomocí pinzety a lopaty získat část materiálu zachyceného zevnitř zařízení. Výsledkem bylo, že tým získal 70 gramů vzorku, což překročilo oficiální požadavek mise 60 gramů.

„Toto je materiál profesionální hodnoty pro tisíce výzkumníků po celém světě. Takže jsme nadšeni,“ řekla Loretta. „Plně očekávám, že kosmochemická komunita se v tom bude zabývat.“

„Dostáváme spoustu informací z velmi malého množství vzorku,“ řekl před setkáním astrobiolog NASA Danny Glavin.

Vědci se domnívají, že Bennu je součástí většího tělesa, které se rozpadlo během srážky na počátku historie sluneční soustavy. Mateřské tělo, zahřáté radioaktivním rozpadem, bylo dostatečně teplé na to, aby vnitřní voda přešla do kapalného stavu.

„Pokud přidáte vodu, můžete udělat spoustu zajímavé chemie,“ řekl Glavin.

Není na škodu říci, že chemie se stává zajímavější, když nějakým způsobem produkuje živou bytost. Paleobiologové vědí, že život na Zemi, jako jsou bakterie, existoval nejméně před 3,5 miliardami let, relativně brzy poté, co planeta přežila dlouhé období násilného bombardování z kamenů, které v mládí zaplňovaly sluneční soustavu.

Je nepravděpodobné, že by Bennuovo původní tělo obsahovalo něco živého, ale mohlo uvařit zajímavé sloučeniny podobné těm, které tvořily stavební kameny života na Zemi, a které, Dworkinovými slovy, „musely začít chemií, která se děje“ ve vesmíru. „

Chemie prebiotik je však stále na hony vzdálená bakteriím, „ekvivalent láhve vitamínů z večeře na Den díkůvzdání,“ říká Dworkin.

Tato vesmírná špína má však astrobiologický význam. Při pohledu na prebiotickou chemii na Bennu budou mít vědci lepší představu o tom, co hledat, pokud a kdy najdou podezřelé molekuly jinde ve sluneční soustavě, například na Marsu, Jupiterově měsíci Europa nebo Saturnově měsíci Enceladus.