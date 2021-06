Firefox vydal zásadní aktualizaci pro Mac / iOS s aktualizovaným designem

Mozilla dnes oficiálně představila Firefox 89 pro Mac, Windows a Linux, přičemž změny se týkaly i nejnovějších verzí iOS a Android. Tato aktualizace přináší Firefoxu nový design, jednodušší používání karet, zjednodušený panel nástrojů, vylepšené prostředí iOS a další.

Firefox podrobně popsal velkou aktualizaci v souboru Blogový příspěvek Dnes:

Chcete-li opravit design, Firefox poslouchal zpětnou vazbu od uživatelů a studoval, jak lidé ve skutečnosti používají své prohlížeče k vylepšení zážitku pro plynulejší zážitek.

Všichni jsme se zmocnili rozptýlení, kliknutí navíc a plýtvání časem. Výsledný nový design je jednoduchý, moderní, rychlý a přináší krásný zážitek, který podporuje to, co lidé ve Firefoxu dělají nejvíce.

Od počítačů Mac, iPhone a iPad a dalších platforem Firefox popisuje nový design jako „jasný a vzkvétající“ se zcela novou sadou ikon a „jasnou“ typografií, která působí moderním dojmem.

Mezi další velké změny patří nový panel nástrojů a nabídky:

Panel nástrojů je přirozeně místem, kde začíná každá návštěva webu. Zde zadáte adresu URL, abyste se dostali někam online. Po obsahu webové stránky je to to, co ve Firefoxu nejvíce hledáte. Nový panel nástrojů je efektivnější a přehlednější, takže můžete snadno přistupovat k dobrým věcem.

Nabídky jsou místem, kde žijí hlavní akce a příkazy prohlížeče Firefox. Kombinovali jsme další nabídky, abychom snížili nepořádek a ještě více usnadnili nabídku tří pruhů v pravém horním rohu nebo kliknutím pravým tlačítkem myši je aktivovat na obrazovce počítače. Nový vzhled byl reorganizován a naše nabídky se zjednodušily, aby bylo možné rychle provádět ty nejlepší akce.