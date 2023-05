Dluhová krize USA zastiňuje setkání finančních lídrů G7

Biden varuje před americkou recesí, pokud se strop rychle nezvýší

NIIGATA, Japonsko, 11. května (Reuters) – Setkání skupiny sedmi finančních lídrů, které začalo ve čtvrtek, bylo zastíněno sporem ve Washingtonu ohledně zvýšení dluhového stropu USA, což přispělo k obavám z recese v USA, protože centrální banky hledají měkký fond. přistání. Mezinárodní ekonomika.

Prezident Joe Biden ve středu zvýšil tlak na republikánské zákonodárce, aby urychleně zvýšili vládní limit na půjčky ze současných 31,4 bilionu dolarů, jinak by riskovali uvrhnutí největší světové ekonomiky do recese.

Očekávalo se, že ministryně financí Janet Yellenová bude čelit otázkám svých protějšků ze skupiny G7, kteří se sešli v japonském městě Niigata, o tom, jak Washington hodlá zabránit otřesům na finančních trzích, již tak napjatých po nedávném krachu tří amerických regionálních bank.

„Nesplácení by ohrozilo zisky, na kterých jsme v posledních několika letech tak tvrdě pracovali při našem zotavení z pandemie. Spustilo by to globální recesi, která by nás vrátila mnohem dále,“ řekla Yellenová ve čtvrtek v Niigatě.

Americká dluhová krize je bolestí hlavy pro Japonsko, které letos předsedá G7 a je největším držitelem amerického dluhu na světě.

„Nebudeme se dotýkat takových konkrétních otázek,“ řekl ve čtvrtek japonský ministr financí Shunichi Suzuki novinářům na otázku, jaké řešení Japonsko chce od Spojených států.

Místo toho, dodal Suzuki, finanční lídři G7 budou diskutovat o způsobech, jak lépe čelit rizikům finančního systému tím, že se podělí o své znalosti z nedávných krachu amerických bank.

„G-7 nebude schopna přijít s řešením čistě domácího a politického amerického problému, ačkoli skupina může v nejhorším scénáři znovu potvrdit své odhodlání spolupracovat na stabilizaci trhů,“ řekl člen Takahid Kiyochi. pracovní skupiny. Analytik z Nomura Research Institute.

„Za nápravu je výhradně zodpovědný Washington. Ale když se něco pokazí, všechny ostatní země to nesou.“

globální tlumiče

Globální ekonomická rizika, včetně tvrdošíjně vysoké inflace a dopadu agresivního zvyšování amerických a evropských úrokových sazeb, budou pravděpodobně jedním z hlavních témat diskuse ministrů financí a centrálních bankéřů G7.

Yellenová uvedla, že globální ekonomika je „na lepším místě, než mnozí lidé před šesti měsíci očekávali“, přičemž inflace v mnoha zemích G7 včetně Spojených států klesala.

Přestože rychlé zvyšování sazeb ze strany Federálního rezervního systému zatěžuje americkou ekonomiku, nedávné údaje ukázaly známky slabosti v Číně, druhé největší světové ekonomice.

Čtvrteční data ukázala, že spotřebitelské ceny v Číně v dubnu vzrostly nejpomalejším tempem za více než dva roky, zatímco u bran továren se prohloubila kontrakce, což zmařilo naděje politiků, že oživení poptávky v zemi podpoří globální růst.

Mezi další hlavní témata, o nichž se bude na schůzce G7 diskutovat, patří způsoby, jak posílit globální finanční systém, kroky k zabránění Rusku v obcházení sankcí za jeho invazi na Ukrajinu a diverzifikace dodavatelských řetězců od zemí, jako je Čína, prostřednictvím partnerství s nízko a středními příjmy. zemí. příjmové státy.

Předchozí bitvy o dluhový strop USA obvykle končily narychlo dohodnutou dohodou v posledních hodinách jednání, aby se předešlo bezprecedentnímu selhání.

V roce 2011 tahanice poprvé snížila rating Spojených států. Veteráni tohoto boje varují, že současná situace je ještě horší, protože se rozšířily politické rozdíly.

V té době finanční lídři G7 v prohlášení uvedli, že jsou „odhodláni řešit napětí pramenící ze současných problémů kolem fiskálních deficitů, dluhu a růstu“.

(Zprávy Leika Kihara a Andrea Shalal v Niigatě) Další zprávy Tetsushi Kajimoto a Takaya Yamaguchi; Editoval William Mallard

