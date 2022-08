Deirdre Duke varovala, že český trenér „nás zná dobře“

Deirdre Duke doufá, že Irské ženy se nestanou obětí vnitřní práce „hokejového mozku“ Garetha Grundyho, když se Irsko utká s Českou republikou v dnešním kvalifikačním utkání EuroHockey v kampusu Sport Ireland.

Randy začal pracovat s Čechy jako hlavní trenér letos v létě poté, co pracoval s Army Greens od roku 2018 do loňského října. Prostý Ulsterman byl klíčovým asistentem Grahama Shawa a Seana Dancera ve stříbrném medailistovi Světového poháru a olympijské kvalifikaci.

Jen málo dalších trenérů v herním světě je v lepší pozici k plánování svých pádů s ohromným množstvím vnitřních znalostí, říká Duke.

„Zná nás velmi dobře, takže se s tím musíme vypořádat kvůli pokutovým kopům a našemu kádru,“ řekl Duke k zápasu.

„Přinesl do našeho programu tolik a je to neuvěřitelně chytrý kluk, vidí hru jiným způsobem, ze kterého jsme se hodně naučili. České dívky mají štěstí, že ho mají.“

„Netrvalo to dlouho, tak doufám, že ještě neměl moc času realizovat přesně to, co chce!“ Dodala s úsměvem.

Grundie skutečně pracuje s přepracovaným týmem – na 23. místě ve srovnání s 13. Irskem – se šesti teenagery a devíti, kteří letos v létě hráli na mistrovství Evropy juniorů.

Irsko s Čechy nikdy neprohrálo, ale na mistrovství Evropy v roce 2017 dotlačilo Iry na pokraj sestupu, než je pozdní gól Roisin Uptonové poslal do bezpečí bičováním.

Po čtvrteční výhře 3:0 nad Polskem a remíze Čechů s Tureckem je další irská výhra postaví na hranu kvalifikace do finále příštího léta v Německu. Duke vstřelila první gól proti Polákům a užívá si svůj první turnaj v rodném městě na místě, které dosud viděla jen jako tréninkové hřiště.

„Kampus vypadá úplně jinak než obvykle v hluboké zimě. Udělali jsme tu spoustu náročných yardů, takže je skvělé dostat tak velký dav.“

Ženský Euro Hockey

Kvalifikace turnaje

Polsko vs Turecko, 10.45

Irsko vs. Česká republika, 1.0