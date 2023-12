COP28: USA a Česká republika mezi zeměmi, které se zavázaly postupně vyřadit uhelnou energii

Sedm zemí včetně Spojených států a České republiky se 2. prosince na konferenci OSN o změně klimatu připojilo ke koalici požadující ukončení neudržitelné výroby elektřiny z uhlí do roku 2030.

Skupina zahrnující Kypr, Dominikánskou republiku, Island, Kosovo a Norsko se na COP28 připojila k Powering Past Coal Alliance (PPCA) a zavázala se vybudovat nové uhelné elektrárny a vyřadit stávající uhelné elektrárny.

PPCA požaduje, aby byla během COP28 dokončena mezinárodní akce v oblasti emisí uhlí jako součást globální inventarizace. PPCA je globální koalice vlád a místních aktérů, která vyzývá všechny své členy, aby do roku 2030 postupně přestali využívat uhlí.

Aliance nezahrnuje Čínu ani Indii, největší světové spotřebitele uhlí. Vstup USA do aliance jako třetího největšího spotřebitele uhlí na světě byl pro PPCA velkou výhrou.

Energie z uhlí je největším přispěvatelem ke změně klimatu, přičemž hlavní ekonomiky vypouštějí v roce 2020 z tohoto jediného zdroje 7,8 miliardy mt CO2e.





„Abychom dosáhli našeho cíle 100% bezuhlíkové elektřiny do roku 2035, musíme postupně skončit s neudržitelným uhlím a vytvořit dobře placená pracovní místa v čisté energii, zatímco se k nám připojí svět,“ uvedly USA. Zvláštní prezidentský vyslanec pro klima John Kerry.

„Společně s Powering Past Coal Alliance budeme pracovat na urychlení vyřazování uhlí po celém světě a budování silnějších ekonomik a odolnějších společností. Prvním krokem je přestat problém zhoršovat: přestat budovat novou uhelnou elektrárnu.“ rostliny,“ řekl Kerry.

Před oznámením bylo členy PPCA 167 národních a subnárodních vlád, podniků a institucí.

Energetické využití uhlí

V roce 2022 vyrobily uhelné elektrárny 36 % celosvětové elektřiny, čímž překonaly všechny ostatní zdroje. Více než polovina této produkce byla v Číně, přičemž další tři největší přispěvatelé – Indie, USA a Japonsko – představují asi 25 % z celkového počtu.

Z 8 miliard metrických tun uhlí vyprodukovaného celosvětově v roce 2022 Čína spotřebovala 4,5 miliardy metrických tun, zatímco spotřeba Indie vzrostla na téměř 900 milionů tun.

Pokud jde o domácí podíl výroby, Jihoafrická republika silně spoléhá na uhelnou energii (85 %), následuje Indie (74 %), Polsko (70 %), Indonésie (62 %) a Čína (61 %).

Net Zero Roadmap IEA ukazuje, že uhelná energetika by měla skončit ve vyspělých ekonomikách do roku 2030 a celosvětově do roku 2040. Přesto i v Evropě mnoho zemí postupně upouští od uhlí, přičemž Německo a Polsko tyto cíle nesplňují, zatímco Indie a Čína pokračují ve výstavbě nových uhelných elektráren.