Co víte o viru Nipah uprostřed epidemie v Indii?

Jihoindický stát Kerala v současné době čelí propuknutí vzácného, ​​ale potenciálně závažného viru Nipah, přičemž podle místních zpráv zatím zemřeli nejméně dva lidé.

Zdravotní úředníci Školy a úřady byly uzavřeny V Kerale jsou testovány stovky obyvatel.

Přestože je úmrtnost na virus Nipah vysoká a není k dispozici žádná specifická léčba, odborníci uvedli, že virus pravděpodobně nepovede k celosvětové nouzové situaci, což je připomínka toho, jak mohou zvířata přenášet nemoc na lidi.

Zde je to, co potřebujete vědět o viru, včetně příznaků a symptomů, jak se virus přenáší a jaké jsou dostupné léčby.

Co je virus Nipah?

Virus Nipah je druh zoonotického onemocnění, což znamená, že se vyskytuje především u zvířat a zpočátku se může šířit mezi zvířaty a lidmi.

Poprvé byl objeven v roce 1999 po nemoci, která podle centra nakazila prasata a lidi v Malajsii a Singapuru. Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Dr.Microb/Getty Images

Virus šíří nejčastěji kaloň, známý také jako létající liška, a může se šířit přímým nebo nepřímým kontaktem.

„Lidé se mohou nakazit, pokud mají úzký kontakt s infikovaným zvířetem nebo tělesnými tekutinami, jako jsou například sliny kaloně na ovoci, a pak to letí a člověk to ovoce sní,“ říká Dr. Diana Finkelová, partnerka profesor medicíny v oddělení infekčních nemocí na lékařské fakultě Rutgers v New Jersey pro ABC News.

Virus se také může šířit z člověka na člověka blízkým kontaktem nebo kontaktem s tělesnými tekutinami infikované osoby.

Jaké jsou příznaky?

příznaky Obvykle se vyskytují čtyři až 14 dní po expozici. Nejčastějšími příznaky jsou horečka následovaná bolestí hlavy, kašlem, bolestí v krku, potíže s dýcháním a zvracení.

Diagnostika viru v raných stádiích je často obtížná, protože příznaky jsou podobné mnoha jiným onemocněním CDC řekl.

Virus může vést k závažným příznakům, včetně zmatenosti, ospalosti, záchvatů nebo encefalitidy. Ty mohou podle CDC přejít do kómatu během 24 až 48 hodin.

Federální zdravotnická agentura uvedla, že úmrtí se mezi všemi případy pohybuje mezi 40 % a 75 %. U přeživších byly pozorovány některé trvalé změny, včetně přetrvávajících křečí.

Jaké léčby jsou k dispozici?

V současné době tam Žádná specifická léčba Dostupné pro virus Nipah s léčbou omezenou na podpůrnou péči, včetně odpočinku a tekutin.

Odborníci uvedli, že léčba je v současné době ve vývoji. Jednou z nich je monoklonální protilátka, což jsou proteiny imunitního systému, které se vyrábějí v laboratoři a napodobují protilátky, které tělo přirozeně vytváří při boji s virem.

Droga již dokončila fázi 1 klinických studií a v současné době se používá na základě soucitu, řekl Finkel.

Vědci také studují potenciální přínos remdesiviru – intravenózního léku používaného k léčbě COVID-19 – který prokazatelně dobře funguje u primátů kromě člověka infikovaných virem Nipah.

Jaká je možnost šíření viru Nipah?

Odborníci uvedli, že ačkoliv je možné cokoliv, je nepravděpodobné, že by vypuknutí v Indii povede k celosvětovému rozšíření.

Uprostřed epidemie v Indii došlo k omezenému šíření mezi lidmi.

Dr.Microb/Getty Images

„Svět je malý, ale možnost, že se někdo nebo kaloň nakazí virem Nipah, je právě teď velmi nepravděpodobná,“ řekl Finkel.

Řekla, že když jsou lidé vystaveni viru ve zdravotnických zařízeních, je to často proto, že nejsou dodržována správná standardní opatření, jako je nenosení rukavic nebo roušek.

Odborníci tvrdí, že ohnisko je také připomínkou potenciálně zničujících dopadů ničení biotopů a změny klimatu, což by mohlo vést k většímu počtu interakcí mezi infikovanými zvířaty a lidmi.

„Pokud si jako příklad vezmete současnou epidemii v Kerale, musíte se zamyslet nad tím, proč kaloně obsahují virus Nipah a proč přicházejí do kontaktu s lidmi?“ Dr. Peter Rabinowitz, ředitel One Health Research Center na Washingtonské univerzitě, řekl ABC News. „Co se mění, pokud jde o pohyb populací netopýrů? Odcházejí? [a] Stanoviště, kde nebylo mnoho lidí? Tráví nyní více času v blízkosti lidí?