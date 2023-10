Bývalý vývojář Rockstar chce, aby GTA 6 bylo „menší“

V posledních 10 letech fanoušci Grand Theft Auto pravděpodobně strávili mnoho hodin jízdou po rozsáhlé otevřené mapě Los Santos GTA V. Není to největší mapa v herní historii, ale má přiměřenou velikost a často i dlouhou cestu ((nebo létání, plachtění nebo jízda…) může stát mezi hráčem a jeho brankou. Některé oblasti jsou zcela otevřené a nestojí za to je prozkoumávat, navzdory maximální snaze Rockstaru zalidnit celý svět.

No, bývalý vývojář Rockstar jménem Tony Gowland (jehož studio právě vydalo Dungeon Golf), věří, že GTA 6 by mělo být „menší a hustší“, s „pamatovatelnější navigací“ a méně širokými otevřenými prostory.

Méně rovná se více?

Tony Gowland, který pracoval na Liberty City Stories, Vice City Stories, Chinatown Wars a Red Dead Redemption, Promluvil exkluzivně pro PCGamesN V rozhovoru popsal svůj čas v Rockstar a budoucnost Grand Theft Auto.

Řekl:

Pokud jde o to, v co doufám, osobně bych si přál, aby dosáhla trochu světové velikosti. Myslím, že menší, ale hustší umístění by mohlo vrátit některé z těch nezapomenutelných navigací, které jsem miloval z originálu.

Gauland se také dotkl katastrofálních úniků, které zasáhly projekt GTA 6 koncem loňského roku, který zaznamenal přibližně 100 GB obsahu staženého z Rockstar Games a rozšířeného po internetu.

Jediný záznam, který jsem viděl, bylo pár kousků uniklého materiálu a docela rychle jsem přestal sledovat. Pro tým mi přišlo opravdu srdcervoucí, že všechna jejich tvrdá práce debutovala světu v tak nedokončeném a nedokončeném stavu, a mnohem raději bych počkal na oficiální trailer, který mě opravdu nadchne.

Od té doby, co jsem hrál první tituly na původním PlayStationu, hraji masivní hru Grand Theft Auto a rád bych viděl něco trochu hustšího – městskou zástavbu připomínající New York City (jako GTA IV) nebo Londýn. by bylo skvělé.

