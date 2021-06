Zdá se, že účet Twitter na Xbox Game Pass škádlí obrovskou novou hru

Vypadá to, že oficiální účet Xbox Game Pass na Twitteru škádlí masivní novou hru, která přichází do předplatitelské služby později v tomto roce. A pokud jde o vzrušení ze hry, které si každý myslí, že je působivé, byl by to velký výběr pro Microsoft a jeho vznikající předplacenou službu. Přesněji řečeno, zdá se, že to provokuje zaměření na vzhled oficiálního účtu Xbox Game Pass na Twitteru Battlefield 6 Služba předplatného, ​​která vyjde později v tomto roce, pravděpodobně prostřednictvím EA Play, což pravděpodobně znamená pouze prostřednictvím Xbox Game Pass Ultimate.

Abyste pochopili nové vzrušení škádlení účtu Xbox Game Pass na Twitteru, musíte se nejdříve vrátit zpět do května, kdy Nick Baker tvrdil Battlefield 6 To bylo vydáno na Xbox Game Pass při spuštění. Prominentní uvnitř na bojišti Tom Henderson Zřejmě to také spouští.

Další kontext, který potřebujete vědět, je, že minulý týden byl jedním z producentů her, ben wokZdá se, že si dělá srandu z toho nového bojiště Tato hra bude na konzoli Xbox E3 2021.

Rychle vpřed na včerejšek a Xbox v červnu oznámil několik připravovaných her Xbox Game Pass. V reakci na to manažer sociálních médií pro bojiště Na tweet odpověděl „Počkejte minutu …“. To je samo o sobě pozoruhodné, ale ještě pozoruhodnější je, že tweet z účtu Xbox Game Pass na Twitteru oznamující červnové hry přišel s titulkem „Brzy zazvoní.“ Proč je to vhodné? Toto je stejná fráze EA a DICE použitá k deklaraci souboru Battlefield 6 Odhalení přívěsu se blíží v červnu.

Počkej chvíli… – Býci (OssenJ) 1. června 2021

V tomto okamžiku je bezpečné předpokládat, že se něco děje s Xboxem a Battlefield 6A je možné, že se jedná o Xbox Game Pass. Vzhledem k tomu, prozatím berte všechny tyto odhady opatrně.

Xbox Game Pass a Xbox Game Pass Ultimate – za 10 $ a 15 $ měsíčně – jsou k dispozici pro Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, Xbox Series X, Xbox Series S, PC a Cloud. Další pokrytí předplatného a všeho o Xboxu – včetně nejnovějších zpráv, pověstí, úniků, obchodů, recenzí, rozhovorů a náhledů – klikněte Tady. V posledních a relevantních zprávách, včera The Služba předplatného přidala hru, která dosud nebyla publikována.