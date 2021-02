Aplikace Google pro iOS prosily o aktualizace, které tam nejsou, ale společnost tvrdí, že to bylo kvůli chybě

Google několik týdnů neaktualizoval mnoho svých aplikací pro iOS, aby se vyhnul potenciální kritice toho, co by nový Apple mohl odhalit Povinné štítky o ochraně osobních údajů v obchodě s aplikacemi. Ale ve středu se na krátkou dobu zdálo, že jsou také některé aplikace Google pro iOS Stěžovat si O čekání: V Gmailu, Mapách Google a Fotkách Google jsme viděli matoucí oznámení, že aplikace byly zastaralé – i když novější verze aplikací nebyly k dispozici (Via Techmeme Editor Spencer Dailey).

Nyní však nevidíme oznámení a Google říká, že tam bylo kvůli chybě. „Zjistili jsme chybu a byla vydána aktualizace, která tento problém vyřeší,“ uvedl Google ve svém prohlášení.

Když se oznámení objevovalo, viděli jste ho, když jste se pokoušeli přihlásit ke svému účtu. Po zadání vaší e-mailové adresy se vám mohla zobrazit tato varovná zpráva: „Tuto aplikaci je třeba aktualizovat. Verze, kterou používáte, neobsahuje nejnovější funkce zabezpečení, aby vás chránila. Pokračujte, pouze pokud rozumíte rizikům. “

Po kliknutí na tlačítko Pokračovat můžete aplikaci používat jako obvykle – budou i nadále fungovat. Bez dalšího kontextu by se však uživatelé mohli obávat, že nejnovější a nejbezpečnější verze aplikace není k dispozici.

Google slíbil svým aplikacím, že do blogového příspěvku zahrnou nové povinné štítky ochrany osobních údajů pro aplikaci Apple 12. lednaTechnicky vzato společnost dodržela své slovo. Například Google Authenticator a Stadia byly aktualizovány štítky a při testování těchto dvou aplikací jsme neviděli zprávu „Tato aplikace je zastaralá“.

Únorová aktualizace 10, 23:12 ETOznámení již nevidíme, řekl nám Google hrana Byly kvůli chybě.