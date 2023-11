AP Sports Brief v 10:15 EST | fotbal

Michigan čeká na rozhodnutí soudce, zda Jim Harbaugh může trénovat tým proti Penn State

STATE COLLEGE, Pa. (AP) – Druhý Michigan hraje v sobotu svůj zatím největší zápas sezóny na 9. Penn State. Zda trenér Wolverines Jim Harbaugh povede svůj tým na postranní čáře, bylo na soudci. Konference Big Ten zakázala Harbaughovi trénovat zbytek posledních zápasů Wolverines v základní části jako trest za schéma kradení znamení. Škola téměř okamžitě požádala soudce o vydání soudního příkazu k přerušení výkonu trestu.

Rubrika: Vysokoškolský fotbal drží hlavu v písku a končí směšným skandálem

Fejetonista AP Sports Paul Newberry věří, že směšné známky, které nesou na postranní čáře, aby posílali hry, ukazují, jak daleko zaostává vysokoškolský fotbal. Píše, že hra by měla jednoduše následovat starou metodu NFL posílání her prostřednictvím rádiové komunikace. Kdyby to NCAA povolila, skandál s krádežemi nápisů v Michiganu by se nikdy nestal, napsal Newberry. Místo toho byl trenér Michiganu Jim Harbaugh suspendován na poslední tři zápasy základní části, čímž ukradl pozornost z toho, co mělo být nejlepším časem sezóny.

Pozdní koš Keshada Johnsona pomohl 12. Arizoně porazit v Cameronu 2. Dukea 78:73

DURHAM, N.C. (AP) – Keshad Johnson zasáhl náročnou rozehrávku ze tříbodové hry, když zbývalo 46,8 sekundy, což posunulo 12. Arizonu do pozdního vedení na cestě k vítězství 78:73 nad 2. Dukem. . Johnson skončil se 14 body a osmi doskoky za Wildcats, nejvíce na asistenci Caleba Lovea. Love je přenos z Dukova nenáviděného rivala ze Severní Karolíny, který během noci slyšel spoustu „Cameron Crazies“. Měl ale čtyři pozdní trestné hody. Kyle Filipowski získal 25 bodů a vedl Dukea. Arizona má doskokovou výhodu 45:33.

LeBron James nastřílel 32 bodů, když Lakers porazili Suns 122:119 a zlomili sérii tří zápasů.

Phoenix (AFP) – LeBron James nastřílel 32 bodů a D’Angelo Russell zaznamenal 19 bodů, protože Los Angeles Lakers ukončili tři porážky v řadě, když v pátek večer na šampionátu NBA porazili Phoenix Suns 122:119. James předvedl hvězdný výkon, ve své 21. sezóně znovu vzdoroval věku a střílel 11 ze 17 z pole, včetně 3 ze 4 na 3. Za 36 minut přidal 11 doskoků a šest asistencí. Kevin Durant byl nejlepším střelcem Phoenixu s 38 body. Bradley Beal při svém domácím debutu za Suns přidal v první směně vedení 24:20. Devin Booker vynechal svůj čtvrtý zápas v řadě s namoženým pravým lýtkem.

Megan Rapinoe a Allie Krieger ukončí svou kariéru proti sobě o titul NFL

Národní ženská fotbalová liga nemohla naskriptovat lepší zápas na turnaji. Megan Rapinoe z OL Reign a Ali Krieger z Gothamu FC se v sobotu v San Diegu utkají v posledním profesionálním souboji o obě veteránské hvězdy. Dvojnásobní vítězové mistrovství světa odcházejí po dlouhé klubové kariéře do důchodu, jedinou trofejí, která jim zatím unikla, je titul v národní fotbalové lize.

Odkaz Sebastiana Fulmera vytváří domácí atmosféru pro Patriots proti Colts ve Frankfortu

FRANKFURT, Německo (AP) – Jména Tom Brady a Bill Belichick jistě rezonují s rostoucím počtem fanoušků NFL v Německu. New England Patriots jsou široce odhadováni jako nejpopulárnější tým. Sebastian Vollmer je Patriot kingpin i pro německé fanoušky. Fulmer vyhrál Super Bowl s Novou Anglií jako ofenzivní zápas chránící Toma Bradyho a stal se prominentní postavou pro rostoucí publikum, které touží vidět německého hráče uspět v NFL. Díky tomu byli Patriots jasnou volbou pro nové fanoušky, kteří hledají tým, který by podpořili. Když se Nová Anglie v neděli ve Frankfortu utká s Indianapolis, může to pro Patriots připadat jako domácí zápas.

LeBron James zesměšňuje Michigan a trenéra Jima Harbaugha kvůli skandálu s krádežemi nápisů

PHOENIX (AP) – Dokonce i hvězda NBA LeBron James si vychutnává příležitost vzbudit v Michiganu hněv kvůli jeho skandálu s krádeží školních fotbalových nápisů. Devatenáctinásobný hvězdný hráč si zakopal do Wolverines a trenéra Jima Harbaugha po páteční výhře Los Angeles Lakers nad Phoenix Suns, které trénuje bývalý trenér Lakers Frank Vogel. „Nejlepší na dnešním večeru je, že se nám podařilo získat ty signály a stále budeme moci hrát v neděli,“ řekl James. „Nenecháme se zastavit, jako ten tým na severu.“ James vyrostl. v Ohiu, domově největšího rivala Michiganu: Ohio State Zákaz konference Big Ten Harbaugh byl v pátek mimo trénink ve zbývajících třech zápasech základní části Michiganu, což eskalovalo neobvyklé zúčtování s nejúspěšnějším programem univerzitního fotbalu.

Česká republika vyhrála double, porazila Spojené státy 2:1 a dostala se do semifinále Billie Jean King Cupu

Sevilla (Španělsko) – Česká republika Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se kvalifikovaly do semifinále Billie Jean King Cupu, když v rozhodující čtyřhře porazily americké duo Danielle Collinsová, Taylor Townsendová 6:3, 7:5. Siniaková a Krejčíková dokončily comeback 2:1 na tvrdých kurtech v Seville a vyřadily americký tým. Česko se v sobotu utká v semifinále s Kanadou. Collinsová v úvodním zápase porazila Siniakovou 6-3, 6-2. Markéta Vondroušová, wimbledonská šampionka, vyrovnala za Česko 1:1 poté, co porazila Sofii Keninovou 6:1, 6:1. Ve druhém semifinále se Itálie utká se Slovinskem.

Inter Miami oslavil v exhibičním zápase osmý Zlatý míč pro Lionela Messiho

FORT LAUDERDALE, Florida (AP) – Lionel Messi držel nad hlavou Zlatý míč, když oblohu osvětlil ohňostroj, který zakončil ceremoniál před zápasem. S tím bude Inter Miami v roce 2023 znovu oslavovat největšího hráče hry. Messi byl v pátek večer na hřišti se svým klubem MLS k přátelskému zápasu proti New York City FC, utkání určenému k oslavě jeho osmého výročí. Čas, kdy minulý měsíc vyhrál Zlatý míč na galavečeru v Paříži. Messi nesl pohár do středu pole levou rukou a držel ho vysoko, zatímco fanoušci jásali.

Srdečné přivítání za chladné noci, kdy se týmy Dominikánské zimní ligy setkávají v New Yorku

NEW YORK (AP) — Přijetí fanoušků bylo vřelé, když se dva týmy Dominikánské zimní ligy setkaly, aby zahájily sérii tří zápasů na Citi Field. Počasí rozhodně takové nebylo. Hráči z Águilas Cibaeñas a Tigres del Licey, kteří jsou více než 1 500 mil daleko od svých domovských stadionů v Karibiku, absolvovali pálkovací trénink v domě New York Mets v lyžařských bundách a čepicích. Na prvním hřišti, na kterém Agelas vyhrál 3:0, bylo na stadionu s kapacitou 44 000 diváků méně než 10 000 diváků. Na první ze tří exhibicí, které se nepočítají do pořadí zimní ligy, byla oznámena návštěvnost 25 233 diváků. Předprodej v sobotu odpoledne byl 31 tisíc.