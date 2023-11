Amazon má pro Cyber ​​​​pondělí nejlevnější 77palcovou 4K OLED smart TV

Hledáte velký 77palcový OLED televizor určený pro současné generace her a s omezeným rozpočtem? Tyto dva termíny se mohou zdát v rozporu (a obvykle jsou), ale tato nabídka Cyber ​​​​Monday je nejblíže, kterou získáte. Pro Cyber ​​​​Monday Amazon snížil cenu 77palcového LGP 3 4K OLED Smart TV, 1 796,99 $. Toto je nejlevnější 77palcová OLED TV pro Cyber ​​​​Monday a jediná 77palcová OLED TV, kterou jsme viděli, za mnohem méně než 2 000 $. Je to obzvláště dobrý obchod s ohledem na skutečnost, že B3 je nový model pro rok 2023 a také podporuje hraní 4K@120Hz přes HDMI 2.1.

Hledáte další televizní pořady? Podívejte se na nejlepší nabídky Cyber ​​​​Monday TV v roce 2023.

Nabídka Cyber ​​​​Monday: 77palcový LG B3 4K OLED Smart TV za 1 797 $

LG B3 nabízí lepší hodnotu než C3 pro hry i filmy. B3 vyniká zobrazováním 4K HDR filmů a televizních bot s nejlepší možnou kvalitou obrazu. Je to proto, že B3 je skutečný OLED televizor s více než 8 miliony samosvítivých pixelů, které se jednotlivě zapínají a vypínají pro ohromující, ohromující černou. Podporuje také Dolby Vision, HDR10 a HLG, stejně jako Dolby Atmos pro poziční zobrazení zvuku.

Kromě technologie OLED má LG B3 všechny funkce, které od herního televizoru chcete. Má skutečný 120Hz panel a dva porty HDMI 2.1 pro přehrávání 4K při 120 Hz na PS5, Xbox Series SYNC a automatický režim nízké latence (ALLM).

Právě teď stojí 65palcový model LG C3 méně 1596,99 $ na Amazonu. Těch 300 dolarů navíc vám přinese novější procesor, několik portů HDMI 2.1 a jasnější obrazovku. Je to lepší TV? Jistě, ale stojí to za vysokou cenu? Myslíme si, že ne. Pokud jste si naprosto jisti, že chcete model C3, doporučujeme počkat kolem Černého pátku. Pokud nejste ženatý s C3, LG B3 je stále jedním z nejlepších televizorů na trhu, a pokud by to bylo mezi tímto televizorem a jiným televizorem bez OLED ve stejné cenové kategorii, rozhodnutí, alespoň pro nás, by bylo jasné.

Hledáte další nabídky Cyber ​​​​Monday, jako jsou tyto? Zkontrolovat Nejlepší nabídky kybernetického pondělí roku 2023.