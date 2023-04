Ace Attorney si „vede výjimečně dobře po celém světě“

Famitsu Tento týden jsem dělal rozhovor s COO společnosti Capcom Haruhiro Tsujimotem a některé z nejzajímavějších komentářů přišly, když jsem se japonského časopisu zeptal na dvě starší IP společnosti.

Tsujimoto poznamenal, že schopnost prodávat věci digitálně otevírá v dnešní době více možností. Vychoval Mega Mana a jak Capcom lépe rozumí tomu, kolik může prodat právě vydaná Mega Man Battle Network Legacy Collection (Což je mimochodem už přes milion kopií).

Snad nejvýznamnějším komentářem byl Tsujimoto, který uvedl, že Ace Attorney si „v současnosti vede mimořádně dobře po celém světě“. Capcom se zaměřuje na skutečnost, že sérii vytvořil Shu Takumi, aby podpořila nadcházející znovuvydání Ghost Tricku na nových platformách, protože u tohoto titulu také vedla.

Zde je náš úplný překlad úryvků z rozhovorů:

Pokud jde o vývoj, na jednu stranu jsem si jistý, že budete mít velkou poptávku po revitalizaci a pokračování stávajících IP, jako je Mega Man a Ghost Trick. Mohu slyšet váš názor na práci se stávajícími IP adresami?

Tsujimoto: K tomuto druhu vývoje došlo v důsledku zvýšeného šíření digitálních médií. Pokud máte digitální obchod a my si myslíme, že „toto chceme prodat“, můžeme to okamžitě proměnit ve skutečnost. Velká část toho, alespoň v případě série Mega Man, spočívala v tom, že jsme dosud vydali dávky her dříve, takže máme informace, jako jsou údaje o prodejích, a můžeme snadněji předvídat, „pokud spustíme Mega Man série Battle Network, měli bychom být schopni prodat tolik“ . Pro Ghost Trick pracoval režisér Shu Takumi také na sérii Ace Attorney, které se v současnosti celosvětově velmi daří. Doufáme, že zavedením upravené verze Ghost Tricku s textem „Toto bylo také vyrobeno ředitelem Shu Takumi Ace Attorney“ přitáhneme pozornost lidí po celém světě.