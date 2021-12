2 další případy Omigronu v Telanganě | Nejnovější zprávy Indie

V Telanganě byly v pátek hlášeny další dva případy omigranské varianty koronaviru, čímž se celkový počet případů nové varianty zvýšil na osm.

Státní zdravotní ředitel G Srinivasa Rao v pátek novinářům řekl, že jeden ze dvou nových případů je z České republiky a druhý ze Spojeného království. „Můžeme najít mezinárodního cestovatele z České republiky a cestovatele z Velké Británie v oblasti Subedari v okrese Hanamakonda,“ řekl Rao.

Ve čtvrtek byly hlášeny čtyři pozitivní případy varianty Omigran, z nichž tři byly z Keni a jeden z Dubaje indického původu. „Dosud bylo od 1. prosince prověřeno 6 764 mezinárodních cestovatelů z vysoce rizikových zemí. Podobně byly testovány náhodné vzorky cestovatelů ze zemí jiných než „země“.

Celkově byla varianta Omigron pozitivní při testování pro devět cestujících na mezinárodním letišti Hyderabad. Z toho dva jsou z Keni, dva z Dubaje a po jednom z Abu Dhabi, Súdánu, České republiky a Londýna. Tři z nich jsou Indové, tři ze Somálska a dva Keňané.

Z osmi případů zjištěných v Telanganě byly dva – jeden z Velké Británie a druhý byl kompletně očkován z České republiky, zatímco dalších šest nebylo očkováno.

„Na základě jejich místní adresy bylo sedm případů zjištěno v Hajdarábádu a jeden v okrese Hanmakonda. Jedním z případů byl případ 7letého chlapce z Kalkaty, který byl doporučen do Západního Bengálska, protože nevstoupil do Telangany a při svém příletu 12. prosince nastoupil na navazující let do Kalkaty, “uvedl zdravotní ředitel. .

Upřesnil, že při detekci a testování kontaktů se ukázalo, že zatím nedošlo k žádnému společenskému rozšíření varianty Omigron.

Rao řekl, že kvůli nové variantě není třeba panikařit, protože 95 procent nakažených virem, který se rozšířil do 190 zemí, nehlásilo žádné závažné příznaky. Kromě jednoho pacienta ve Spojeném království nedošlo v žádné z těchto zemí k žádnému úmrtí.

„Jsme plně připraveni vypořádat se s třetí vlnou koronaviru, navzdory 10 různým typům. Nejlepší způsob, jak zabránit šíření viru, je nechat se očkovat. Kromě dodržování preventivních opatření Covit-19 vyzýváme lidi, aby byli dvakrát testováni a očkováni, pokud mají nějaké příznaky, “dodal ředitel zdravotnictví.