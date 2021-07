Zde je návod, jak děti používají nealkoholické nápoje k předstírání pozitivních testů COVID-19 اختبارات

Děti vždy najdou mazané způsoby, jak se zbavit školy, a poslední trik je v tom Falšování pozitivního testu bočního toku pro COVID-19 (LFT) pomocí nealkoholických nápojů.

Jak tedy podvodníci, ovocné džusy a koly podvádějí testy, a existuje způsob, jak poznat falešně pozitivní výsledek od skutečného? Snažil jsem se to zjistit.

Nejprve jsem si myslel, že je nejlepší ověřit tvrzení, a tak jsem rozlomil otevřené láhve coly a pomerančového džusu a poté několik kapek přímo na LFT. Jistě, po několika minutách se na každém testu objevily dvě čáry, pravděpodobně indikující přítomnost původce viru COVID-19.

Stojí za to pochopit, jak testy fungují. Pokud otevřete LFT, najdete pod plastovou fólií pod čarou T proužek papírové látky zvané nitrocelulóza a malý červený plak.

Absorbuje se do červené podložky Protilátky které souvisejí s virem COVID-19. Jsou také příbuzní zlaté nanočástice (Malé částice zlata se ve skutečnosti objevují červeně), což nám umožňuje vidět kam Protilátky na zařízení.

Při provádění testu smíchejte vzorek s kapalným pufrovacím roztokem a zajistěte, aby vzorek zůstal na optimálním pH, a poté odkapejte na proužek.

Dva domácí testy COVID-19 ukázaly falešné pozitivity na colu a pomerančový džus. (Mark Lorch)

Kapalina absorbuje nitrocelulózový proužek a sbírá zlato a protilátky. Ten druhý také souvisí s virem, pokud existuje. Dále na proužku, vedle T (pro test), je více protilátek, které váží virus.

Ale tyto protilátky se nemohou volně pohybovat – jsou zaseknuté v nitrocelulóze. Když červený nátěr protilátek označených zlatem prochází touto druhou skupinou protilátek, také zachytí virus.

Virus se poté váže na obě sady protilátek – ponechává vše, včetně zlata, fixované na linii vedle T na zařízení, což naznačuje pozitivní test.

Zlaté protilátky, které se nepřipojily k viru, nesou pruh, kde se setkávají s třetí sadou protilátek, které nejsou určeny k zachycení COVID-19, přilepené na linii C (pro kontrolu). Zachycují zbývající částice zlata, aniž by to musel dělat virus.

Tento poslední řádek slouží k označení, že test prošel.

kyselinový test

Jak tedy může nealkoholický nápoj způsobit červenou linii T?

Jednou z možností je, že nápoje obsahují něco, co protilátky rozpoznávají a váží se na ně, stejně jako u virů. Ale to je trochu nepravděpodobné. Důvodem, proč se protilátky v takových testech používají, je ten, že Neuvěřitelně vybíravý o tom, co dodržují.

V hlenu a slinách shromážděných tampony, které odebíráte z nosu a úst, jsou nejrůznější věci a protilátky mimo jiné úplně ignorují tento nepořádek bílkovin. ViryZbytek snídaně. Takže nebudou reagovat s přísadami nealkoholických nápojů.

Nejpravděpodobnějším vysvětlením je, že něco v nápojích ovlivňuje funkci protilátek. K podvádění testů byla použita řada tekutin, od ovocných džusů po colu, ale všechny mají jednu společnou věc – jsou vysoce kyselé.

Kyselina citronová v pomerančovém džusu, kyselina fosforečná v cole a kyselina jablečná v jablečném džusu poskytují pH mezi 2,5 a 4. Jedná se o velmi drsné podmínky pro protilátky, které se vyvinuly tak, aby fungovaly převážně v krvi, s přibližně neutrálním pH asi 7,4.

Udržování optimálního pH protilátky je zásadní pro správnou funkci testu, a to je funkce kapalného pufrového roztoku, ve kterém mícháte svůj vzorek, dodávaného s testem.

Kritická role vyrovnávací paměti je zdůrazněna skutečností, že pokud smícháte colu s vyrovnávací pamětí – jak je uvedeno v To vystaveno Z tvrzení rakouského politika, že masové testování je bezcenné – se LFT chovají přesně tak, jak byste čekali: negativní pro COVID-19.

Takže bez pufru jsou protilátky v testu zcela vystaveny kyselému pH nápoje. Toto má soubor Dramatický efekt na jeho struktuře a funkci.

Protilátky jsou proteiny, které jsou tvořeny aminokyselinovými stavebními bloky, které jsou vzájemně propojeny a vytvářejí dlouhé lineární řetězce. Tyto řetězy jsou složeny do velmi specifických struktur. I malá změna v řetězcích může výrazně ovlivnit funkci proteinu.

Tyto struktury jsou udržovány sítí mnoha tisíc interakcí mezi různými částmi proteinu. Například záporně nabité části proteinu budou přitahovány k pozitivně nabitým oblastem.

Ale v kyselých podmínkách, bílkoviny stále kladněji nabité. Ve výsledku je narušeno mnoho interakcí, které vážou protein dohromady, a je ovlivněna mikrostruktura proteinu a ten již nefunguje správně. V tomto případě dojde ke ztrátě citlivosti protilátek na virus.

Vzhledem k tomu můžete očekávat, že kyselé nápoje budou mít za následek zcela prázdné testy. Ale denaturované proteiny jsou lepkavé příšery. Všechny ty dokonale propracované interakce, které by normálně udržovaly protein pohromadě, jsou nyní osiřelé a hledají něco, s čím by se mohly spojit.

Možným vysvětlením tedy je, že protilátky upnuté na T-linii se při průchodu adherují přímo na zlaté částice, což vede k nechvalně známému falešně pozitivnímu výsledku vyvolanému colou.

Existuje tedy způsob, jak detekovat falešně pozitivní test? Protilátky (jako většina proteinů) jsou schopné znovu se složit a obnovit svou funkci, když se vrátí do příznivějších podmínek.

(Mark Lorch)

výše: Test COVID-19 s falešně pozitivním výsledkem z coly a test COVID-19, který použil colu po promytí pufrem.

Pokusil jsem se tedy promyt cola-sušený test pufrovacím roztokem, a jistě, protilátky zmražené v T linii znovu získaly svou normální funkci a uvolnily zlaté částice, odhalující skutečný negativní výsledek testu.

Děti, chválím vaši vynalézavost, ale teď, když jsem našel způsob, jak odhalit váš podvod, navrhuji, abyste pomocí své mazanosti vymysleli řadu experimentů a otestovali moji hypotézu. Poté můžeme vaše výsledky publikovat ve formátu recenzovaný časopis.

Mark LorchProfesor komunikačních věd a chemie, University of Halle.

Tento článek byl publikován z Konverzace Na základě licence Creative Commons. Číst Původní článek.