Zpráva: Tim Cook chce dohlížet na „další hlavní novou kategorii produktů“, než odstoupí z funkce generálního ředitele společnosti Apple

Během posledních několika let rostly spekulace o tom, kdo převezme funkci generálního ředitele Apple poté, co začne Tim Cook. Nejnovější vývoj, Cook se potvrdil „Pravděpodobně“ to nebude v Applu ani za 10 let.

V jeho nejnovější vydání zaměstnanost zprávyA Bloomberg Mark Gorman spekuluje o budoucnosti pozice generálního ředitele společnosti Apple a říká, že Apple věří, že se Cook chce držet „jedné hlavní nové kategorie produktů“.

Gurman píše, že Cook se zaměřuje zejména na brýle pro rozšířenou realitu od Applu. Snahy společnosti Apple o AR/VR budou pravděpodobně Cookovou poslední hlavní produktovou kategorií:

Existují však nepravděpodobné známky. V Apple se věří, že Cook se chce držet ještě jedné hlavní nové kategorie produktů, což budou pravděpodobně brýle pro rozšířenou realitu, nikoli auto – něco za tím. Chápe také, že provozování obchodu v Silicon Valley je obvykle hra pro mládež a nezůstane stranou svého působení.

Gorman také se opakuje Že Apple plánuje headset se smíšenou realitou na rok 2022, ale tyto brýle pro rozšířenou realitu jsou také ve vývoji pro vydání někdy v „polovině desetiletí“. Gorman spekuluje, že Cook pravděpodobně odejde do důchodu někdy mezi lety 2025 a 2028, protože má také dohodu o výplatách, která vyprší v roce 2025.

Bloomberg Dříve podrobně popsal rostoucí zaměření společnosti Apple na plánování nástupnictví v A loňská zpráva. Tato zpráva jasně ukázala, že Apple stále více hledá „růst své další třídy vyšších manažerů“, protože Cook překračuje hranici 10 let ve funkci generálního ředitele společnosti Apple.

Můžete se přihlásit k odběru vynikajícího Gurmana zaměstnanost Newsletter zde. Dorazí do vaší schránky každou neděli a stojí za přečtení.

Co si myslíte o budoucnosti pozice generálního ředitele v Apple? Koho byste chtěli vidět převzít, když se Tim Cook rozhodne, že je čas odejít do důchodu? Dejte nám vědět v komentářích!

Podívejte se na 9to5Mac na YouTube, kde najdete další novinky Apple: