Závod o sledování dráhy srážky asteroidu 2024 BX1 se Zemí

Dne 20. ledna 2024 objevil astronom Krysztian Sarnitzky asteroid na blížící se kolizi se Zemí.

Jen o několik hodin později zasáhla atmosféru naší planety 50 kilometrů západně od Berlína a vytvořila ohromující ohnivou kouli.

Tento asteroid nazvaný 2024 BX1 je osmým asteroidem, který lidstvo spatřilo před dopadem – a třetím objeveným Szarnieczkým.

Objev asteroidu 2024 BX1

Bylo 22:48 SEČ v sobotu 20. ledna, když zkušený lovec asteroidů Sarnitsky objevil nový asteroid pomocí 60cm Schmidtova dalekohledu na horské stanici Beskestitu, která je součástí Konkolyho observatoře v Maďarsku.

Okamžitě poslal svá data o dráze asteroidu Střed menší planetyAle s pouhými třemi počátečními pozorováními nebylo možné zjistit, zda je na kolizním kurzu se Zemí.

Sarniczky však pokračoval ve sledování asteroidu a jen o pár minut později se podělil o čtyři další pozorování, která jasně naznačovala 100% šanci na bezprostřední srážku.

Globální odezva a dopad

Automatické systémy pro sledování dopadu po celém světě, včetně MeerKAT ESA, zareagovaly na tato nová data a začaly fungovat a vydaly varování pro astronomy a odborníky na asteroidy.

Szarnieczky pokračoval ve svých pozorováních a hlásil o nich a brzy se k němu přidali další v Evropě. Více než tucet observatoří obrátilo oči k přicházejícímu objektu. S jejich pomocí bylo brzy jasné, že malý asteroid o velikosti asi jednoho metru se za necelé dvě hodiny srazí se Zemí, asi 50 kilometrů západně od německého Berlína.

Asteroidy této velikosti dopadají na Zemi v průměru každé dva týdny. Nepředstavují žádné významné nebezpečí a většina z nich nebyla nikdy objevena. Ale mohou nám pomoci pochopit, kolik malých asteroidů je venku, a můžeme studovat ohnivé koule, které produkují, abychom určili, z čeho jsou vyrobeny, pokud je zachytíme kamerou.

Naštěstí jsou velké asteroidy o průměru několika kilometrů mnohem snadněji detekovatelné a jsou relativně vzácné. Naprostá většina blízkozemních asteroidů, které by způsobily zničující škody, pokud by zasáhly naši planetu, již byla detekována a my nevíme, které z nich zasáhnou naši planetu alespoň v příštích 100 letech.

Událost a její význam

Když se sobotní noc změnila v nedělní ráno, astronomové pokračovali ve sledování asteroidu 2024 BX1, dokud v 01:25 SEČ nevstoupil do zemského stínu a nezmizel z dohledu.

Pozorovatelé zatajili dech, ale nenechali na sebe dlouho čekat. Jen o několik minut později, v 01:32 SEČ, zasáhl 2024 BX1 zemskou atmosféru a spálil výbušný pruh po noční obloze. Ohnivou kouli mohlo být svědkem mnoho lidí v oblasti Berlína a v celé střední Evropě a malý počet lidí a automatizované kamerové systémy ji také dokázaly zaznamenat.

Pozdě večer 20. ledna 2024 objevil astronom Christian Sarnitsky asteroid na blížící se kolizi se Zemí. Jen o několik hodin později zasáhla atmosféru naší planety 50 kilometrů západně od Berlína a v neděli 21. ledna v 01:32 SEČ vytvořila tuto ohromující ohnivou kouli. Později pojmenovaný 2024 BX1, je to osmý asteroid pozorovaný lidstvem před dopadem. Díky rychlé reakci a sdílení informací od komunit asteroidů a ohnivých koulí na Zemi, včetně koordinačního centra blízkozemských objektů ESA, bylo mnoho lidí schopno vidět a zaznamenat tuto úžasnou podívanou, přestože k ní došlo jen několik hodin po upozornění a uprostřed. noci.. noc. Toto video bylo zachyceno sítí AllSky7 Network. Kredit: ALLSKY7/Circo Mollau – AMS16 Kitzur

Před srážkou se zemskou atmosférou bylo objeveno pouze osm asteroidů. První z těchto objevů byl učiněn v roce 2008 a během posledních dvou let byly objeveny čtyři. Vzhledem k tomu, že schopnost lidstva detekovat menší vesmírné objekty se neustále zlepšuje, toto číslo pravděpodobně v příštích letech výrazně poroste.

Během tří hodin mezi objevem a dopadem bylo středisku Minor Planet Center předloženo asi 180 pozorování, včetně pozorování z Koordinačního centra blízkozemních objektů Evropské kosmické agentury pořízených ze španělského Tenerife.

Díky rychlé reakci a sdílení informací od komunit asteroidů a ohnivých koulí na Zemi mohlo mnoho lidí vidět a zaznamenat tuto úžasnou podívanou, přestože k ní došlo jen několik hodin po upozornění a uprostřed noci.

Nyní probíhá pátrání po všech možných meteoritech, které přežily ohnivou cestu atmosférou a dosáhly Země.

Další informace o tomto příběhu naleznete v článku Malý asteroid objevený na kurzu bezprostřední srážky se Zemí.