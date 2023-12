Vědci vytvořili malé brýle pro virtuální realitu pro laboratorní myši s úžasnými výsledky

Nakonec výzkumníci tvrdí, že našli způsob, jak mohou laboratorní krysy snadno používat náhlavní soupravy pro virtuální realitu. Toto neobvyklé uspořádání má praktické využití, protože by vědcům usnadnilo studium toho, jak myši reagují na věci, se kterými se obvykle setkávají ve volné přírodě, jako jsou draví ptáci.

Zillow říká, že si koupíte svůj další dům s… AI? | AI odemčena

Posílání myší do virtuální reality není nový koncept. V ideálním případě virtuální realita umožňuje vědcům simulovat přirozené prostředí myší za více kontrolovaných podmínek. Ale i dnešní nejpokročilejší systémy jsou zastaralé. Myši budou umístěny na běžícím pásu, zatímco jsou obklopeny například obrazovkami počítačů nebo displejů, ale tyto obrazovky nemohou pokrýt celou laboratoř a obvykle nějakou dobu trvá, než se myši zaměří na prostředí virtuální reality.

Bohužel myši tímto způsobem brýle nenosí. obrázek : @Rita

Výzkumníci z Northwestern University tvrdí, že nyní navrhli architekturu virtuální reality, která by měla být pro laboratorní krysy více připomínající život, vhodně nazvanou systém iMRSIV (vyslovuje se „imerzní“). Toto nastavení funguje podobně jako Oculus Rift a další populární VR náhlavní soupravy, i když hlodavci ve skutečnosti nemají čočky velikosti myši. Místo toho jsou k základně systému připevněny brýle a myši jsou umístěny dostatečně blízko k nim, aby pokryly celé zorné pole. Myši mohou také běhat na místě díky běžeckému pásu.

V papíru zveřejněno V pátek v časopise Neuron tým zjistil, že se zdá, že myši se zapojují do systému iMRSIV mnohem rychleji než v tradičním nastavení virtuální reality.

„Prošli jsme stejným druhem tréninkových paradigmat, jaké jsme dělali v minulosti, ale myši s brýlemi se učily rychleji,“ řekl vedoucí studie Daniel Dombeck. prohlášení z univerzity. „Po prvním sezení již mohli dokončit úkol. Věděli, kam běžet, a hledali správná místa, aby získali odměny. Myslíme si, že ve skutečnosti možná nepotřebují tolik tréninku, protože se mohou zapojit do prostředí přirozenějším způsobem.“ cesta.“

Dombeck a jeho tým také testovali, zda brýle dokážou přesně simulovat nadzemní přírodní hrozby, jako jsou ptáci, což v minulosti nebylo možné. K tomu vytvořili projekci rozpínajícího se tmavého disku, který by se vynořil z horní části brýlí. Když myši viděly tuto projekci, měly tendenci buď ztuhnout, nebo běžet rychleji, což jsou reakce obvykle pozorované ve volné přírodě.

Aktuální systém iMRSIV. obrázek : Dom Pink/Northwestern University

Vědci pak doufají, že napodobí další běžné události v přírodě, jako jsou scénáře, ve kterých myši pronásledují malou potenciální kořist. Přestože stále existují některé věci, na kterých by rádi zapracovali, tým se domnívá, že jejich nastavení může nabídnout mnoho výhod oproti jiným aktuálně dostupným systémům.

„Tradiční VR systémy jsou velmi složité,“ řekl Dombek. „Je to drahé a je to velké. Vyžaduje to velkou laboratoř se spoustou prostoru. Navíc, pokud trvá dlouho, než vycvičíte myš, aby zvládla nějaký úkol, omezí to počet experimentů, které můžete dělat. Stále pracujeme na vylepšeních, ale naše brýle jsou malé.“ Je také relativně levná a snadno se používá, a díky tomu by mohla být technologie VR dostupnější pro další laboratoře.