Teorie úderu komety, která nezemře

Někteří z Firestone a Westových spoluautorů se od tohoto úsilí distancovali, ale jejich místo zaujali jiní vědci. V roce 2016 West a několik kolegů založili Comet Research Group Inc., která podle svých webových stránek „spolupracuje a poskytuje finanční prostředky vybrané skupině vědců zabývajících se výzkumem dopadů po celém světě“. Organizace je divizí Rising Light Group, neziskové organizace se sídlem v Arizoně, která pracuje na „propagaci veřejného povědomí a tolerance v různých oblastech, včetně náboženství, filozofie a vědy“. Pro skeptiky hypotézy efektu byla tato asociace dalším znamením, že něco není v pořádku. West, který je uveden jako ředitel skupiny Rising Light Group, však odmítá jakýkoli náznak, že náboženství nebo mystika pronikly do vědeckého výzkumu hypotézy Younger Dryasova efektu. „V naší skupině máme učence všech druhů náboženského přesvědčení a pokud je mi známo, žádná z jejich vír nebyla zahrnuta do našeho výzkumu,“ říká. „Jakýkoli vědec, který posuzuje přesvědčení vědce mimo tento článek, pro mě není dobrá věda.“

Výzkumná skupina Comet, spojená s rostoucí skupinou spolupracovníků, vydala nový výzkum, který představuje důkazy, jako jsou šestiúhelníkové nanodiamanty namontované na nárazu z ostrova Santa Rosa v Kalifornii; Křemičité scoria-like organismy z Melrose, Pennsylvania, Blackville, South Carolina, a Abu Hurairah, Sýrie, stejně jako korund, mullit, přisedlý a lichatellerit; Zvýšené hladiny chrómu, iridia, mědi, niklu a ruthenia v sedimentech jezera Medvedskoye v západním Rusku; Planární deformační prvky, ortoklas a monazit v severozápadních venezuelských Andách; a sugestivní vzory v chronologii bakterií a paleosolů v povodí Mount Viso v Côté Alp. To, co Topping a Firestone poprvé objevili na jediném archeologickém nalezišti v Michiganu, se podle slov jednoho badatele rozšířilo do „globální kosmické katastrofy“.

Tyto prvky, minerály a geologické formy jsou skutečné. To, co mnoho vnějších učenců nadále zpochybňuje, jsou domnělé interpretace toho, co tyto věci znamenají. Pro nevědce je tento pokles neprostupný. „Pro obyčejné lidi je velmi obtížné vyhodnotit, zda je něco pravda nebo ne,“ říká Tiffany Morisseauová, vědecká pracovnice v oblasti sociálního poznání z Paris City University. Byla součástí multidisciplinárního týmu odborníků pověřeného Evropskou unií v důsledku pandemie, aby prošetřil klesající důvěru v odborníky. Skupina věřila, že ve složitém světě nezbývá, než se spolehnout na odborníky. Každý je totiž v nějakém aspektu své existence normální člověk. Instalatér musí někdy důvěřovat veterináři, který někdy spoléhá na inženýra.

Vyhledání odborníků je jedním ze způsobů, jak lidé používají to, co psychologové nazývají „kognitivní bdělost“ – jakýsi imunitní systém vůči našim individuálním představám o realitě, který nám umožňuje analyzovat pravdu a lež. Ale tato obhajoba může být zaměňována s případy sporné odbornosti, kde se na každé straně shlukují řady doktorandů a nabízejí protichůdné účty. V takovém případě, říká Morisseau, může být člověk nakloněn porozumění druhému podle toho, jak dobře souhlasí s předchozími přesvědčeními, politickými nebo kulturními příslušnostmi. Poutavý příběh může znamenat rozdíl.

V nedávném výzkumu dva psychologové z University of California, Santa Barbara, Spencer Mermelstein a Tamsin German tvrdili, že pseudovědecké přesvědčení, V rozsahu od relativně neškodných (astrologie a proutkaření) až po extrémně virulentní (eugenika a popírání holocaustu), mají tendenci nalézt kulturní úspěch, když narazí na sladkou tečku podivnosti: tak zvláštní, kognitivní imunitní systém to odmítne; Velmi normální a nikdo to nepřekoná. Co se s největší pravděpodobností ujme, říká Mermelstein, je něco, co přidává zajímavý zvrat k existujícímu vnímání světa. Říká, že myšlenka, že dopad komety zformoval mnoho detailů moderního světa, je nejen překvapivá a zajímavá; Také to zhruba odpovídá chápání geologické minulosti Země u většiny lidí. Je to jednodušší a uspokojivější než alternativní vysvětlení událostí Young Dryase. „Je to jako jeden velký problém a jeden velký důsledek,“ říká Mermelstein. „Můžeme jít dál, ne?“