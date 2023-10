Británie a USA tlačí na EU, aby expandovala jako způsob, jak zajistit další financování pro Ukrajinu, uvedly zdroje The Telegraph.

Washington a Londýn byly prý „investovány“ do dramatického rozšiřování EU na východ kvůli obavám, že ochabující protiofenzíva Kyjeva zúžila cestu k míru. Vyvíjejí také tlak na blok, aby Ukrajině udělil status členství.

Brusel oznámil svůj záměr učinit z Ukrajiny plnohodnotného člena Evropské unie za méně než sedm let v rámci plánu expanze, který zahrnuje i západní Balkán.

Potenciální přistoupení Kyjeva podnítilo vášnivou debatu o zásadním přepracování rozpočtu a rozhodovacích procesů bloku.

Nedávno uniklá interní analýza uvedla, že to bude stát členské státy 161 miliard liber za sedm let, čímž se mnoho stávajících členů poprvé změní v čisté plátce.

Spojené státy se „hluboce zapojily“

Vedoucí představitelé EU poprvé diskutovali o rozšíření tento týden na summitu ve španělské Granadě, aby projednali, jak se blok bude muset reformovat, než umožní vstup novým zemím.

Evropský diplomatický zdroj uvedl, že Spojené státy se „hluboce zapojily“ do diskuse poté, co byla pomoc Ukrajině škrtnuta z rozpočtu Washingtonu, aby se předešlo zastavení vlády.

Britští představitelé také soukromě vyjádřili podporu přistoupení Ukrajiny, ale po Brexitu nemohou veřejně tlačit na Kyjev, aby se připojil.

Zdroj řekl The Telegraph: „Členství v EU by bylo základním scénářem, pokud by útok skončil.“

Dodal: „Bez vyřešení konfliktu ovlivní absence jasných hranic rychlý pokrok v členství v NATO.

Dodal: „Proto se budeme stále více soustředit na cestu Evropské unie a Brusel to ví.“

Emmanuel Macron se zpočátku snažil zprostředkovat mír udržováním otevřeného dialogu se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Francouzský prezident ale od tohoto plánu od té doby upustil a místo toho vsadil na svou důvěryhodnost rozšíření Evropské unie o Ukrajinu.

Hrozí, že se plán zaplete do boje o moc EU

Přistoupení Kyjeva podpořili také Ursula von der Leyen a Charles Michel, předsedové Komise a Rady EU.

Riskuje však, že bude zničena spory o hlasovací práva, což je vysoce kontroverzní téma ohledně toho, jakou moc má každá země, a také kompletní přepracování zemědělských fondů a rovnováhy fondů v bloku.

Německý kancléř Olaf Scholz vyzval ke změně smluv, jimiž se Evropská unie řídí, aby zajistila, že si Berlín po boku Francie udrží svou tradiční mocenskou základnu.

Rozšířené jsou také otázky, zda si 27 členských států EU může dovolit začlenit devět nových zemí, jak bylo plánováno.

Česká republika, Estonsko, Litva, Slovinsko, Kypr a Malta podle interní analýzy rozšíření EU ztratí přístup k vypořádacím fondům bloku.

Velikost celkového rozpočtu bloku se bude muset během sedmi let zvýšit o 21 procent na zhruba 1,27 bilionu liber, přičemž současní členové budou muset posílat více peněz do Bruselu, aby břemeno nesli.

Ukrajina, která se stane nejchudším členem EU a má čtvrtou nejlidnatější zemi, udělil blok v červnu status kandidátské země.

Doufá, že bude moci zahájit formální rozhovory o členství v prosinci, kdy se lídři EU sejdou v Bruselu na svém posledním summitu roku.

EU to nemůže „financovat na zadní straně bruselského pivního koberce“

Podle britských a amerických představitelů by to byl důležitý okamžik pro zajištění dlouhodobé budoucnosti Ukrajiny.

Vzhledem k tomu, že Brusel souhlasí s tím, že ponese břemeno ekonomické stabilizace v Kyjevě, dva členové G7 věří, že to firmám poskytne důvěru k investicím do obnovy válkou zničené země.

Britské ministerstvo financí nevěří, že má prostředky na to, aby se zavázalo k podpoře kyjevské ekonomiky na mnohem delší dobu, zatímco Spojené státy vedou své vlastní vnitřní bitvy o pomoc Ukrajině.

Brusel již navrhl hotovostní částku 50 miliard eur na denní vládní výdaje na Ukrajině v letech 2024 až 2027.

Ale jeden diplomat EU varoval: „Pokud si Londýn myslí, že členské státy EU to mohou financovat z Bruselu, hluboce se mýlí.

Při soukromých jednáních se svými protějšky v Londýně a Washingtonu diplomaté EU vyjádřili, že budou muset zintenzivnit svou angažovanost v regionech, jako je Jihočínské moře, Afghánistán a subsaharská Afrika.