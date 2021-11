Série Amazon Mass Effect BioWare Electronic Arts se připravuje

Liara Tsuni, kapitán Shepherd, Kayden Alenko, Ordnot Wrex, Miranda Lawson a Garros Vaccarian stojí před Normandy SR3. obrázek : BioWare / EA

bezpochyby b uoyed by slovo to kolo času Úder z brány, Amazon Studios jsou opět zpět přístup k němu znepokojivě hluboko kapsy Chcete-li financovat jiný druh show: Adapt Popularita BioWare Videohra Electronic Arts hromadný efekt.

Tato zpráva pochází ze zdvořilosti konečné datum, což je tak trochu vložení do článku deklarujícího úspěch právě spuštěného článku Robert Jordan Série . Ale to dává smysl, obojí vzhledem k velikosti hromadný efekt fanouškovská základna Toto již existuje a skutečnost, že Rozšíření Právě začíná své šesté představení a Závěrečná sezóna: hromadný efekt Série Má všechny schopnosti Amazonka Další sci-fi senzace.

Ještě nestavěl kámen na kameni – komerční zprávy říkají, že vysílací zařízení Blíží se rozvojová dohoda [the] Řetězec, „Ale podporuje s určitým nadšením Recenze od Amazon Studios Vedoucí Jennifer Salecke: “ Uvidíte, že i nadále investujeme do fantasy žánrů všeho druhu, ve studiích máme žánrově zaměřený tým, který na těchto panelech neúnavně spolupracuje s našimi kreativními partnery, a můžete se těšit na další.“

Není ani slovo o tom, jak daleko se na to budeme těšit hromadný efekt– Nemluvě o lidech, kteří budou ukazovat, režírovat, psát a hrát v potenciální sérii – NS Out Salk má spoustu informací o Pán prstenů, první sezóna je naplánována na Přichází V září 2022. „Všechny systémy jsou ukázány v této show, vypadá to naprosto úchvatně a nemůžeme se dočkat, až to vypustíme do světa. Víme, že naše globální publikum žízní po velké představivosti a výkonech postavených na milovaném IP; vidíme to s kolo času, A Pán prstenů To bude středobodem našeho roku.“

co si myslíš o hromadný efekt Zpravodaj? A jsi ty Upravit ke mě kolo času? Jste jako? „Hlad po fantazijních a roztomilých show založených na IP“, jak doufají Amazon Studios? Ozvi se níže!

