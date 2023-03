Pákistán a Afghánistán zasáhlo silné zemětřesení

Islámábád – Svědci uvedli, že na většině území Pákistánu bylo v úterý večer cítit silné zemětřesení trvající nejméně 30 sekund.

„Lidé utíkali ze svých domovů a recitovali Korán,“ řekl zpravodaj agentury AFP v Rávalpindí, zatímco podobné zprávy přicházely z hlavního města Islámábádu, Láhauru a dalších zemí v zemi.

Lidé v ulicích po silném zemětřesení v Rawalpindi, Pákistán, 21. března 2023. Mohammad Reza/Agentura Anadolu/Getty



Existují různé zprávy o epicentru a síle zemětřesení, ale USGS zmíněno Zemětřesení o síle 6,5 stupně Richterovy škály se nachází na severovýchodě Afghánistánu, poblíž hranic s Pákistánem, v hloubce asi 116 mil. Agentura Associated Press uvedla, že zemětřesení bylo cítit v pohraniční oblasti s Tádžikistánem. Lidé v indickém Dillí, kteří se po zemětřesení uchýlili na sociální sítě, uvedli, že zemětřesení také cítili.

V severozápadním Pákistánu bylo při zemětřesení zraněno nejméně 12 lidí a pákistánský premiér Shahbaz Sharif v prohlášení uvedl, že požádal představitele zvládání katastrof, aby zůstali ostražití při řešení jakékoli situace, uvedla agentura AP.

USGS původně vyhodnotila, že existuje „nízká pravděpodobnost“ škod nebo zranění na základě místa a velikosti zemětřesení. Zabihullah Mujahid, mluvčí vlády v Afghánistánu, řekl, že v Afghánistánu nebyly hlášeny žádné oběti. tweet Publikováno asi hodinu po zemětřesení. V každém případě byla uvedena do pohotovosti zdravotní střediska po celé zemi, dodala mluvčí. on Řekl Později afghánské ministerstvo veřejného zdraví nařídilo rozmístit zdroje do potenciálně postižených oblastí v severní části země, kde mohlo zemětřesení způsobit škody.

Afghánistán je často vystaven zemětřesení, zejména v pohoří Hindúkuš, které leží poblíž křižovatky euroasijské a indické tektonické desky.

Více než 1000 lidí bylo zabito a desítky tisíc byly vysídleny po zemětřesení o síle 5,9 stupně – nejsmrtelnějším v Afghánistánu za téměř čtvrt století – Zasáhl jsem chudou provincii Paktika Dne 22. června loňského roku.

