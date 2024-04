Rusko tvrdí, že postupuje u Chasiv Yar, zatímco Ukrajina chválí novou pomoc

„Kromě toho čtyři muži ve věku od 21 do 53 let utrpěli různě závažná zranění,“ uvedla doněcká oblastní prokuratura. „Bylo poškozeno šest obytných budov.“

„Každopádně potřebujeme pomoc. Ať už je pozdě nebo brzy, stejně to pomůže,“ řekl.

Ale většina z nich bez ohledu na to cítila úlevu.

„Nejdůležitější je mít se čím bránit. Ať už civilisté, nebo naši muži. To nám zachrání životy,“ řekla.

„Tohle hodně pomůže,“ řekla agentuře AFP v hlavním městě zdravotní sestra Oksana (50 let).

Dodal: „Proto nás těší, že dnes slyšíme bezpodmínečné stěžování a hysterickou paniku v oficiálních ruských prohlášeních.“ „Hodně to pomůže.“

Kreml se snažil zlehčit dopad nového amerického balíku pomoci, který podle ruského ministerstva zahraničí prohloubí „ponoření“ Washingtonu do války.

