Jak a kdy sledovat meteorický roj Perseid – s až 100 jasnými hvězdami za hodinu | Novinky z vědy a techniky

Každoroční letní meteorický roj dosahuje svého vrcholu dnes v noci a poskytuje nejlepší příležitost zažít jeden z nejúžasnějších projevů světla na noční obloze.

Je aktivní od minulého měsíce a trvá do 24. srpna, ale ze sobotní noci se přesouvá do nedělního rána s až 100 hvězdami za hodinu.

Od super jasných ohnivých koulí po meteory s dostatečně dlouhými trajektoriemi, které lze sledovat, slibuje úžasný pohled.

Jaký je nejlepší čas na sledování pořadu?

Pokud můžete zůstat vzhůru, Royal Observatory Greenwich doporučuje mezi půlnocí a 5:30 v neděli.

To je, když je obloha nejtmavší a meteory jsou nejvyšší na obloze.

Ale protože Perseidy jsou vždy nad obzorem z Velké Británie, měli byste být schopni zachytit nějaké meteory ze západu slunce.

Odborníci navrhují, že je nejlepší pokusit se je zaznamenat, když je Měsíc pod obzorem nebo když je ve fázi srpku, protože jinak znečišťuje přirozené světlo a zabraňuje výskytu slabých meteorů.

Samozřejmě, měsíc nebo jinak, čím méně světelného znečištění, tím lépe – nebudete mít tolik štěstí při pohledu z rušných ulic centrálního Londýna, jako byste se dívali z otevřeného pole.

Nějaká další rada pro dobrý výhled?

Meteorický roj Perseid můžete nejlépe vidět na severní polokouli.

Ale na rozdíl od Některé ze vzácných pozorování komet, které jsme letos měliNebudete potřebovat žádné speciální vybavení.

Nejlépe jsou vidět pouhým okem, i když pohodlné pohodlné křeslo to nezkazí.

Co se týče tohoto světelného znečištění, snažte se mu vyhnout tím, že půjdete do přírody nebo jen do parku či zahrady.

Královská observatoř Greenwich také doporučuje dát svým očím přibližně 15 minut, aby se přizpůsobily tmě, což znamená, že se držte dál od telefonu.

A samozřejmě, držte palce, počasí nezkazí věci tam, kde žijete. Zatímco na jihovýchodě, východě a střední Anglii se očekává jasná noc, jinde se jeví spíše oblačno.

Pokud vás to tento víkend nezklamalo, máte ještě více než týden na to, abyste se rozběhli.

Proč je vůbec vidíme?

Dobrá otázka, vzhledem k tomu, že každý meteorit je velký asi jako zrnko písku.

Ale když tyto děti dosáhnou rychlosti 130 000 mil za hodinu, vidíme opravdu skvělé věci.

To je neuvěřitelná rychlost, s jakou narazil do zemské atmosféry a poté začal hořet při teplotách mezi 1648 °C (2998,4 °F) a 5537 °C (9998,6 °F).

Vyrábějí se každý rok, když se naše planeta prodírá prašnými troskami, které po sobě zanechala kometa Swift-Tuttle.

Pokud jde o jméno Perseid, je to proto, že meteority podle všeho pocházejí ze souhvězdí Persea, hrdiny řecké mytologie, který zabil Medúzu.